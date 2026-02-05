Straffar avgjorde när Djurgården vann mot Färjestad

Djurgården vann med 2–1 efter straffar

Anton Frondell matchvinnare för Djurgården

Tredje raka segern för Djurgården

Djurgården tog emot Färjestad hemma i en riktigt jämn match i SHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde Djurgården avgöra till 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Anton Frondell för.

Djurgården–Färjestad – mål för mål

Djurgården tog ledningen efter 13 minuter genom Victor Eklund med assist av Marcus Krüger och Colby Sissons.

Efter 17.33 i andra perioden slog Lucas Forsell till på pass av Christoffer Jansson och kvitterade för Färjestad.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Djurgården vann straffläggningen efter att Anton Frondell satt den avgörande straffen.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Djurgården med 12–9 och Färjestad med 12–14 i målskillnad.

För Färjestad gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Djurgården är på nionde plats.

I nästa match, lördag 7 februari möter Djurgården LHC hemma på Hovet 15.15 medan Färjestad spelar borta mot Brynäs 18.00.

Djurgården–Färjestad 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (13.57) Victor Eklund (Marcus Krüger, Colby Sissons).

Andra perioden: 1–1 (37.33) Lucas Forsell (Christoffer Jansson).

Straffar: 2–1 (65.00) Anton Frondell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Djurgården: Linköping HC, hemma, 7 februari 15.15

Färjestad: Brynäs IF, borta, 7 februari 18.00