Straffar avgjorde när Almtuna vann mot Vimmerby

Seger för Almtuna med 3–2 efter straffar

Liam Danielsson matchvinnare för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Vimmerby tog emot Almtuna hemma i en riktigt jämn match i hockeyallsvenskan. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 0–0, 1–0). Liam Danielsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Vimmerby–Almtuna – mål för mål

Almtuna tog ledningen efter fem minuters spel genom Mikkel Øby Olsen med assist av Liam Danielsson. Efter 17.43 gjorde laget 0–2 när Lucas Stockselius hittade rätt på pass av Mikkel Øby Olsen och Lukas Smith.

Efter 6.24 i andra perioden nätade Johan Mörnsjö på pass av Anton Carlsson och Elias Lindgren och reducerade åt Vimmerby.

Emil Ekholm stod för målet när Vimmerby kvitterade till 2–2 med 1.13 kvar att spela framspelad av Hugo Lejon och Nick Bochen.

Almtunas Liam Danielsson satte den avgörande straffen för gästerna.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Vimmerby med 9–13 och Almtuna med 17–16 i målskillnad.

I nästa match möter Vimmerby Björklöven hemma på lördag 24 januari 18.00. Almtuna möter Kalmar måndag 26 januari 19.00 hemma.

Vimmerby–Almtuna 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 0–1 (5.23) Mikkel Øby Olsen (Liam Danielsson), 0–2 (17.43) Lucas Stockselius (Mikkel Øby Olsen, Lukas Smith).

Andra perioden: 1–2 (26.24) Johan Mörnsjö (Anton Carlsson, Elias Lindgren).

Tredje perioden: 2–2 (58.47) Emil Ekholm (Hugo Lejon, Nick Bochen).

Straffar: 2–3 (61.47) Liam Danielsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 2-1-2

Almtuna: 2-1-2

Nästa match:

Vimmerby: IF Björklöven, hemma, 24 januari 18.00

Almtuna: Kalmar HC, hemma, 26 januari 19.00