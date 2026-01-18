Straffar avgjorde – Mölndal vann mot Hisingen

Mölndal-seger med 4–3 efter straffar

John Lindberg Segerholm med två mål för Mölndal

Hisingens tredje raka förlust

Mölndal spelade mot Hisingen hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 syd A vår. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Mölndal avgöra till 4–3 (1–1, 0–2, 2–0, 0–0, 1–0). John Lindberg Segerholm blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Wilton Hägglund gjorde 1–0 till Mölndal efter 8.27 efter förarbete av John Lindberg Segerholm och Christoffer Svedberg. 1–1 kom efter 19.23 när Ludvig Krook hittade rätt efter förarbete från Alvin Thulin och Arvid Blackås.

Laget tog ledningen redan efter efter 2.30 i andra perioden genom Noah Fredriksson efter pass från Mateusz Myszka. Efter 10.53 i andra perioden slog Olof Lagerlöf till och gjorde 1–3.

John Lindberg Segerholm reducerade för Mölndal tidigt i tredje perioden på passning från Olof Edling och Emanuel Rosello. 7.50 in i tredje perioden nätade Mölndals Emanuel Rosello och kvitterade.

I straffläggningen var det Mölndal som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod John Lindberg Segerholm för.

John Lindberg Segerholm gjorde två mål för Mölndal och spelade dessutom fram till ett mål.

Båda lagen har haft en tuff start på serien. Mölndal har bara tre poäng och Hisingen har en poäng efter tre spelade matcher.

Lagen möts igen 22 februari i Tuve Ishall.

I nästa match möter Mölndal Lidköping borta på onsdag 21 januari 19.30. Hisingen möter Hanhals J18 torsdag 22 januari 19.40 hemma.

Mölndal–Hisingen 4–3 (1–1, 0–2, 2–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 syd A vår, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (8.27) Wilton Hägglund (John Lindberg Segerholm, Christoffer Svedberg), 1–1 (19.23) Ludvig Krook (Alvin Thulin, Arvid Blackås).

Andra perioden: 1–2 (22.30) Noah Fredriksson (Mateusz Myszka), 1–3 (30.53) Olof Lagerlöf.

Tredje perioden: 2–3 (40.34) John Lindberg Segerholm (Olof Edling, Emanuel Rosello), 3–3 (47.50) Emanuel Rosello.

Straffar: 4–3 (65.00) John Lindberg Segerholm.

Nästa match:

Mölndal: HC Lidköping Red Roosters, borta, 21 januari 19.30

Hisingen: Hanhals IF, hemma, 22 januari 19.40