Straffar avgjorde – Grums vann mot Strömsbro

Grums segrade – 5–4 efter straffar

Lucas Nyman avgjorde för Grums

Tre raka mål av Grums

Grums spelade mot Strömsbro hemma i en riktigt jämn match i U20 Region väst herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen, och först i straffläggningen kunde Grums avgöra till 5–4 (0–1, 2–3, 2–0, 0–0, 1–0). Lucas Nyman blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

– En fantastisk match att starta säsongen med. Vi mötte ett väldigt starkt lag och visade att vi aldrig ger upp. En grym vändning, kommenterade Grums huvudtränare Tim Rivest efter matchen.

Grums–Strömsbro – mål för mål

Gästande Strömsbro startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 18 sekunder slog Axel Kjerrman till på pass av Wilmer Björk Eriksson och Sergejs Avotins. Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Grums reducerade och kvitterade till 4–4 genom Oscar Fridén och Hugo Sjöstrand med knappt fyra minuter kvar att spela. I straffläggningen var det Grums som avgjorde till 5–4. Den avgörande straffen stod Lucas Nyman för.

Strömsbros Axel Kjerrman stod för tre poäng, varav två mål och Sergejs Avotins gjorde ett mål och två assist.

Grums vann senast lagen möttes med 2–1 i Billerudhallen.

I nästa match, lördag 20 september, har Grums Valbo J20 hemma i Billerudhallen 12.00, medan Strömsbro spelar borta mot Orsa 13.00.

Grums–Strömsbro 5–4 (0–1, 2–3, 2–0, 0–0, 1–0)

U20 Region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (0.18) Axel Kjerrman (Wilmer Björk Eriksson, Sergejs Avotins).

Andra perioden: 0–2 (24.24) Sergejs Avotins (Axel Kjerrman, Linus Forsman), 1–2 (29.08) Tristan Hultman (Lucas Branting), 1–3 (30.09) Måns Knudsen (Oscar Wennberg, Linus Åbom), 2–3 (33.26) Max Johansson (Hampus Öhman, Oscar Fridén), 2–4 (38.10) Axel Kjerrman (Wilmer Björk Eriksson, Sergejs Avotins).

Tredje perioden: 3–4 (46.45) Oscar Fridén (Arwid Eldh Gustavsson, Leo Levein), 4–4 (56.19) Hugo Sjöstrand (Sixten Larsson Roupé).

Straffar: 5–4 (65.00) Lucas Nyman.

Nästa match:

Grums: Valbo HC, hemma, 20 september

Strömsbro: Orsa IK, borta, 20 september