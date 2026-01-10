Straffar avgjorde för Växjö i hemmasegern mot Djurgården

Växjö segrade – 2–1 efter straffar

Simon Sejc avgjorde för Växjö

Tom Pråhl nätade för Djurgården

Växjö mötte Djurgården hemma i en match i U18 Nationell södra herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Simon Sejc för.

Växjö–Djurgården – mål för mål

Josef Krantz gav Växjö ledningen efter 10.54 efter förarbete av Vincent Bengtsson och Yelverton Lindberg Steén.

Redan efter 1.53 i andra perioden kvitterade Djurgården till 1–1 genom Tom Pråhl på pass av Gustaf Révay.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Växjö vann straffläggningen efter att Simon Sejc satt den avgörande straffen.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Djurgården med 5–4.

Den 21 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Mälarhöjdens Ishall.

Växjö möter Huddinge IK i nästa match hemma söndag 11 januari 12.00. Djurgården möter samma dag Frölunda borta.

Växjö–Djurgården 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (10.54) Josef Krantz (Vincent Bengtsson, Yelverton Lindberg Steén).

Andra perioden: 1–1 (21.53) Tom Pråhl (Gustaf Révay).

Straffar: 2–1 (65.00) Simon Sejc.

Nästa match:

Växjö: Huddinge IK, hemma, 11 januari 12.00

Djurgården: Frölunda, borta, 11 januari 12.00