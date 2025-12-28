Straffar avgjorde för Borås i hemmasegern mot Grästorps IK

Borås vann med 4–3 efter straffar

Borås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hugo Ek Koskela avgjorde för Borås

Borås mötte Grästorps IK hemma i en match i hockeyettan södra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0). Hugo Ek Koskela blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Borås sjätte på de senaste sju matcherna.

Grästorps IK nästa för Borås

Borås startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Oliver Olsson och Pontus Netterberg innan Grästorps IK svarade och gjorde 2–1 genom Anton Kivelä.

Efter 4.12 i andra perioden slog Kalle Bartholdsson till framspelad av Adam Hirsch och Simon Ericsson och gjorde 3–1.

Grästorps IK:s Anton Kivelä gjorde 3–2 efter 6.55 på pass av Rasmus Berntsson och Liam Pettersson.

6.00 in i tredje perioden satte Daniel Gheorghiu pucken på pass av Anton Kivelä och Albin Sterner och kvitterade.

Borås vann straffläggningen efter att Hugo Ek Koskela satt den avgörande straffen.

Grästorps IK:s Anton Kivelä stod för tre poäng, varav två mål.

Tisdag 30 december 19.00 möts lagen igen, i Åse & Viste Arena.

Borås–Grästorps IK 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (0.27) Oliver Olsson (Jonas Nyman, Simon Ericsson), 2–0 (8.28) Pontus Netterberg (Christian Lindberg, Adam Hirsch), 2–1 (15.14) Anton Kivelä (Albin Sterner, Viktor Bolinder).

Andra perioden: 3–1 (24.12) Kalle Bartholdsson (Adam Hirsch, Simon Ericsson), 3–2 (26.55) Anton Kivelä (Rasmus Berntsson, Liam Pettersson).

Tredje perioden: 3–3 (46.00) Daniel Gheorghiu (Anton Kivelä, Albin Sterner).

Straffar: 4–3 (65.00) Hugo Ek Koskela.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 4-1-0

Grästorps IK: 2-1-2

Nästa match:

Borås: Grästorps IK, borta, 30 december 19.00

Grästorps IK: Borås HC, hemma, 30 december 19.00