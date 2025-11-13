Straffar avgjorde för Åmåls SK J18 i hemmasegern mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Seger för Åmåls SK J18 med 4–3 efter straffar

Valter Nyström matchvinnare för Åmåls SK J18

Sjätte raka nederlaget för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Åmåls SK J18 mötte Arvika/Charlottenberg/Forshaga hemma i en match i U18 division 1 västra D herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 1–0). Valter Nyström blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Viking HC J18 nästa för Åmåls SK J18

Felix Engberg gav Åmåls SK J18 ledningen efter 11.02 på pass av Liam Kall. Åmåls SK J18 utökade ledningen genom Eddy Täng efter 9.21 i andra perioden.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga reducerade dock till 2–1 genom Charlie Olsson efter 10.16 av perioden.

Efter 11.20 gjorde Åmåls SK J18 3–1 genom Alvin Eriksson. Arvika/Charlottenberg/Forshaga reducerade och kvitterade till 3–3 genom Nils Sjödin och Viggo Tindefjord Norlander i tredje perioden. Åmåls SK J18 vann straffläggningen efter att Valter Nyström satt den avgörande straffen.

Det här var Åmåls SK J18:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Arvika/Charlottenberg/Forshagas andra uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Åmåls SK J18 på åttonde plats och Arvika/Charlottenberg/Forshaga sist, på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Åmåls SK med 6–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 november. Då möter Åmåls SK J18 Viking HC J18 i Valhall 14.00. Arvika/Charlottenberg/Forshaga tar sig an Örebro Hockey Ungdom J18 hemma 11.05.

Åmåls SK J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 1–0)

U18 division 1 västra D herr, Åmåls Ishall

Första perioden: 1–0 (11.02) Felix Engberg (Liam Kall).

Andra perioden: 2–0 (29.21) Eddy Täng (Jonathan Carlsson), 2–1 (30.16) Charlie Olsson (Nils Sjödin, Erik Lott Petersén), 3–1 (31.20) Alvin Eriksson (Elias Nylén).

Tredje perioden: 3–2 (46.01) Nils Sjödin (Samuel Reardon), 3–3 (51.45) Viggo Tindefjord Norlander (Victor Wretling Säterman).

Straffar: 4–3 (65.00) Valter Nyström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åmåls SK J18: 3-0-2

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 0-2-3

Nästa match:

Åmåls SK J18: Viking HC, borta, 16 november

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, hemma, 16 november