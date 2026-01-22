Storseger för Trångsunds IF U18 hemma mot Nyköpings SK 2 U18

Trångsunds IF U18 segrade – 6–0 mot Nyköpings SK 2 U18

Trångsunds IF U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Lukas Axelsson avgjorde för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 hade en riktig målfest när man besegrade Nyköpings SK 2 U18 hemma i Stortorpshallen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Trångsunds IF U18 vann med hela 6–0 (1–0, 0–0, 5–0).

Därmed har Trångsunds IF U18 vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Trångsunds IF U18–Nyköpings SK 2 U18 – mål för mål

Lukas Axelsson gjorde 1–0 till Trångsunds IF U18 efter 13.55 på pass av Oscar Sandberg och Adam Ågfalck.

Andra perioden blev mållös.

Även i tredje perioden var Trångsunds IF U18 starkast och gick från 1–0 till 6–0 genom två mål av Kimi Määttä, ett mål av Lukas Axelsson, ett mål av Adam Ågfalck och ett mål av Linus Fond och avgjorde matchen.

Efter fem matcher har Trångsunds IF U18 nu 15 poäng och Nyköpings SK 2 U18 har sex poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 februari i Stora Hallen.

På söndag 25 januari 16.30 spelar Trångsunds IF U18 hemma mot Värmdö HC 2 och Nyköpings SK 2 U18 borta mot Mälarö Hockey U18.

Trångsunds IF U18–Nyköpings SK 2 U18 6–0 (1–0, 0–0, 5–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (13.55) Lukas Axelsson (Oscar Sandberg, Adam Ågfalck).

Tredje perioden: 2–0 (40.17) Lukas Axelsson (Oscar Sandberg, Theodor Bergström), 3–0 (48.37) Linus Fond, 4–0 (56.07) Adam Ågfalck (Hugo Sandberg), 5–0 (57.10) Kimi Määttä (Carl Hemb), 6–0 (59.28) Kimi Määttä (Victor Söderqvist, Gustav Malmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsunds IF U18: 5-0-0

Nyköpings SK 2 U18: 2-0-3

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Värmdö HC 2, hemma, 25 januari 16.30

Nyköpings SK 2 U18: Mälarö Hockeyförening, borta, 25 januari 16.30