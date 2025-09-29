Storseger för Sunderby SK J18 hemma mot Clemensnäs HC J18

Sunderby SK J18 vann med 6–0 mot Clemensnäs HC J18

Joel Eriksson avgjorde för Sunderby SK J18

Tredje raka nederlaget för Clemensnäs HC J18

Sunderby SK J18 hade en riktig målfest när man besegrade Clemensnäs HC J18 hemma i Sunderby Ishall i U18 division 1 norra A herr. Sunderby SK J18 vann med hela 6–0 (1–0, 4–0, 1–0).

Det var första segern för Sunderby SK J18, efter 1–3-förlust mot Boden i premiären.

Sunderby SK J18–Clemensnäs HC J18 – mål för mål

Sunderby SK J18 tog ledningen efter fem minuters spel, genom Joel Eriksson assisterad av Viktor Lundberg. Även i andra perioden var Sunderby SK J18 starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom fyra snabba mål i mitten av perioden av Arn Haraldsson, Folke Printz, Anton Lauri och Isak Nordmark. Sunderby SK J18 gjorde också 6–0 genom Walter Tuomivaara framspelad av Emil Hezekielsson efter 18.07 i tredje perioden.

Den 5 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Kopparhallen.

Sunderby SK J18 tar sig an Burträsk i nästa match borta onsdag 1 oktober 19.30. Clemensnäs HC J18 möter samma dag 19.15 Kalix hemma.

Sunderby SK J18–Clemensnäs HC J18 6–0 (1–0, 4–0, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (5.52) Joel Eriksson (Viktor Lundberg).

Andra perioden: 2–0 (30.45) Arn Haraldsson (Isak Nordmark), 3–0 (31.04) Folke Printz (Neo Karlsson), 4–0 (34.09) Anton Lauri (Leo Laitamaa), 5–0 (34.40) Isak Nordmark (Joel Eriksson, Melvin Karlsson).

Tredje perioden: 6–0 (58.07) Walter Tuomivaara (Emil Hezekielsson).

Nästa match:

Sunderby SK J18: Burträsk HC, borta, 1 oktober

Clemensnäs HC J18: Kalix HC, hemma, 1 oktober