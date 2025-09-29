Storseger för Sunderby SK J18 hemma mot Clemensnäs HC J18
- Sunderby SK J18 vann med 6–0 mot Clemensnäs HC J18
- Joel Eriksson avgjorde för Sunderby SK J18
- Tredje raka nederlaget för Clemensnäs HC J18
Sunderby SK J18 hade en riktig målfest när man besegrade Clemensnäs HC J18 hemma i Sunderby Ishall i U18 division 1 norra A herr. Sunderby SK J18 vann med hela 6–0 (1–0, 4–0, 1–0).
Det var första segern för Sunderby SK J18, efter 1–3-förlust mot Boden i premiären.
Sunderby SK J18–Clemensnäs HC J18 – mål för mål
Sunderby SK J18 tog ledningen efter fem minuters spel, genom Joel Eriksson assisterad av Viktor Lundberg. Även i andra perioden var Sunderby SK J18 starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom fyra snabba mål i mitten av perioden av Arn Haraldsson, Folke Printz, Anton Lauri och Isak Nordmark. Sunderby SK J18 gjorde också 6–0 genom Walter Tuomivaara framspelad av Emil Hezekielsson efter 18.07 i tredje perioden.
Den 5 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Kopparhallen.
Sunderby SK J18 tar sig an Burträsk i nästa match borta onsdag 1 oktober 19.30. Clemensnäs HC J18 möter samma dag 19.15 Kalix hemma.
Sunderby SK J18–Clemensnäs HC J18 6–0 (1–0, 4–0, 1–0)
U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall
Första perioden: 1–0 (5.52) Joel Eriksson (Viktor Lundberg).
Andra perioden: 2–0 (30.45) Arn Haraldsson (Isak Nordmark), 3–0 (31.04) Folke Printz (Neo Karlsson), 4–0 (34.09) Anton Lauri (Leo Laitamaa), 5–0 (34.40) Isak Nordmark (Joel Eriksson, Melvin Karlsson).
Tredje perioden: 6–0 (58.07) Walter Tuomivaara (Emil Hezekielsson).
Nästa match:
Sunderby SK J18: Burträsk HC, borta, 1 oktober
Clemensnäs HC J18: Kalix HC, hemma, 1 oktober
