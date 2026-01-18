Storseger för Orsa hemma mot Ludvika/Smedjebacken

Orsa segrade – 14–5 mot Ludvika/Smedjebacken

Andra raka segern för Orsa

Falu J18 nästa motstånd för Orsa

Orsa hade en riktig målfest när man besegrade Ludvika/Smedjebacken hemma i Orsa Ishall i U18 division 1 västra B vår. Orsa vann med hela 14–5.

Det var andra raka segern för Orsa, efter 6–5 mot Avesta i första matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 25 januari möter Orsa Falu J18 borta i Lugnets Ishall 11.45 medan Ludvika/Smedjebacken spelar hemma mot Avesta 14.00.