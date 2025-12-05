Storseger för Mariestad hemma mot Huddinge

Mariestad segrade – 8–1 mot Huddinge

Oscar Lundin avgjorde för Mariestad

Andra förlusten i följd för Huddinge

Mariestad hade en riktig målfest när man besegrade Huddinge hemma i Mariehus Arena i hockeyettan södra. Mariestad vann med hela 8–1 (3–0, 3–1, 2–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Huddinge vann med 5–3.

Dalen nästa för Mariestad

Mariestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Huddinge reducerade dock till 3–1 genom Tobias Ahlén tidigt i andra perioden av perioden.

Mariestad gjorde sen tre mål i rad och gick från 3–1 till 6–1 på bara 4.31.

6.08 in i tredje perioden fick Karl Umegård utdelning framspelad av Jeremias Lindewall och Samuel Eklund och ökade ledningen.

Efter 13.18 nätade Karl Umegård återigen på pass av Max Wennlund och Jeremias Lindewall och ökade ledningen för Mariestad. Det fastställde slutresultatet till 8–1.

Mariestads Jeremias Lindewall hade fem assists, Karl Umegård stod för två mål och två assists, Linus Lööf hade tre assists och Max Wennlund gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Huddinge ligger på 16:e plats i tabellen och Mariestad är på nionde plats.

Mariestad tar sig an Dalen i nästa match borta onsdag 10 december 19.00. Huddinge möter Kungälv hemma söndag 7 december 16.00.

Mariestad–Huddinge 8–1 (3–0, 3–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (3.31) Adam Arvedson (Karl Umegård), 2–0 (15.08) Oscar Lundin (Linus Lööf, Jeremias Lindewall), 3–0 (18.29) Wiggo Weinö (Linus Lööf, Lukas Cederholm).

Andra perioden: 3–1 (24.14) Tobias Ahlén (Hampus Nilsson, Wilmo Andersson), 4–1 (26.01) Max Wennlund (Jeremias Lindewall, Oscar Lundin), 5–1 (30.11) Max Wennlund (Jeremias Lindewall, Karl Umegård), 6–1 (30.32) Alex Fält (Wiggo Weinö, Linus Lööf).

Tredje perioden: 7–1 (46.08) Karl Umegård (Jeremias Lindewall, Samuel Eklund), 8–1 (53.18) Karl Umegård (Max Wennlund, Jeremias Lindewall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 2-1-2

Huddinge: 2-0-3

Nästa match:

Mariestad: HC Dalen, borta, 10 december

Huddinge: Kungälvs IK, hemma, 7 december