Storseger för Leksand hemma mot Östersunds IK U18

Leksand-seger med 9–2 mot Östersunds IK U18

Leksand hade en riktig målfest när man besegrade Östersunds IK U18 hemma i Clas Ohlson Foundation Arena i U18 Nationell norra. Leksand vann med hela 9–2 (2–1, 2–1, 5–0).

Leksand startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Karl Ytfeldt och Alwin Jarl innan Östersunds IK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Aldin Huzejrovic.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Leksand fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Lukas Lissel, Alwin Jarl, Noel Nord, Troy Fransson och Erik Larsson.

Alwin Jarl gjorde två mål för Leksand och spelade dessutom fram till två mål och Pelle Ytfeldt hade tre assists.

Resultaten i sista omgången innebär att Leksand slutar på sjätte plats och Östersunds IK U18 på tolfte plats. Leksand är klart för slutspel.

Lagens första möte för säsongen vann Leksand med 3–0.

Leksand–Östersunds IK U18 9–2 (2–1, 2–1, 5–0)

U18 Nationell norra, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (9.58) Karl Ytfeldt (Troy Fransson, Alwin Jarl), 2–0 (12.58) Alwin Jarl (Birk Martinsen, Pelle Ytfeldt), 2–1 (13.46) Aldin Huzejrovic (Neo Kristofersson).

Andra perioden: 3–1 (29.04) Theo Pennerborn (Jacob Tjernqvist, Alfred Mix), 3–2 (36.52) Neo Bergman (Wilmer Vatvedt), 4–2 (39.57) Loui Karlsson (Noel Nord).

Tredje perioden: 5–2 (42.18) Alwin Jarl (Ludvig Stålhandske, Theo Pennerborn), 6–2 (44.05) Lukas Lissel (Elvis Langvardt, Hugo Altörn), 7–2 (45.33) Troy Fransson (Alwin Jarl, Pelle Ytfeldt), 8–2 (48.21) Noel Nord (Loui Karlsson, Birk Martinsen), 9–2 (50.01) Erik Larsson (Pelle Ytfeldt, Karl Ytfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-0-3

Östersunds IK U18: 0-1-4