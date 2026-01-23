Storseger för Kungälv borta mot Kållered SK U18

Fjärde raka segern för Kungälv

Kållered SK U18 nu sjätte, Kungälv på andra plats

Kungälv utan insläppt mål

Kungälv hade en riktig målfest när man besegrade Kållered SK U18 borta i Kållereds Ishall i U18 division 1 syd A vår. Kungälv vann med hela 6–0 (2–0, 3–0, 1–0).

I och med detta har Kungälv fyra raka segrar i U18 division 1 syd A vår.

Hugo Josefsson matchvinnare för Kungälv

Gästande Kungälv startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.57 slog Hugo Josefsson till framspelad av Gustav Theng och Ivar Lindegren. Kungälv ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 5.08 nätade Ivar Lindegren med assist av Erik Wunsch och Malte Herlitz.

Även i andra perioden var Kungälv starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Hampus Holmberg, Ivar Lindegren och Elwin Dunhäll.

Till slut kom också 0–6 genom Axel Svensson på pass av Dexter Boquist efter 10.06 i tredje perioden.

Ivar Lindegren gjorde två mål för Kungälv och spelade fram till ett mål.

Kållered SK U18 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Kungälv har elva poäng.

Lagen möts på nytt i Oasen den 26 februari.

Nästa motstånd för Kungälv är Bäcken. Lagen möts söndag 25 januari 14.00 i Oasen.

Kållered SK U18–Kungälv 0–6 (0–2, 0–3, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (1.57) Hugo Josefsson (Gustav Theng, Ivar Lindegren), 0–2 (5.08) Ivar Lindegren (Erik Wunsch, Malte Herlitz).

Andra perioden: 0–3 (24.09) Hampus Holmberg (Leon Carlsmose, Ebbe Eriksson), 0–4 (27.41) Ivar Lindegren (Malte Herlitz), 0–5 (37.47) Elwin Dunhäll (Axel Svensson, Léon Dindic Jönsson).

Tredje perioden: 0–6 (50.06) Axel Svensson (Dexter Boquist).

Nästa match:

Kungälv: Bäcken HC, hemma, 25 januari 14.00