Storseger för Karlskrona – 6–1 mot Helsingborg

Seger för Karlskrona med 6–1 mot Helsingborg

Max Frykberg med två mål för Karlskrona

Tredje raka nederlaget för Helsingborg

Det blev en klar seger för Karlskrona mot Helsingborg borta i U18 regional syd vår. Matchen slutade 1–6 (0–2, 0–1, 1–3).

Karlskrona tog ledningen efter 15 minuters spel genom Elis Backendal på pass av Sigge Stoltz och Leo Björkman Jakobsson. Efter 18.29 gjorde laget 0–2 när Max Frykberg hittade rätt efter förarbete från Hampus Ullberg.

Efter 16.27 i andra perioden nätade Olle Willén framspelad av Elis Backendal och Viggo Wahlqvist och gjorde 0–3. Målet var Olle Willéns femte i U18 regional syd vår.

Karlskrona hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.48 genom Max Frykberg och gick upp till 0–5 innan Helsingborg svarade.

Slutresultatet blev 1–6 i Karlskronas favör.

Karlskronas Elis Backendal stod för tre poäng, varav ett mål.

Helsingborg har en vinst och fyra förluster och 11–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Karlskrona har tre vinster och två förluster och 25–11 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 26 februari i NKT Arena.

Söndag 25 januari möter Helsingborg Tingsryd hemma 12.45 och Karlskrona möter Troja-Ljungby U18 hemma 13.00.

Helsingborg–Karlskrona 1–6 (0–2, 0–1, 1–3)

U18 regional syd vår, Olympiarinken

Första perioden: 0–1 (15.03) Elis Backendal (Sigge Stoltz, Leo Björkman Jakobsson), 0–2 (18.29) Max Frykberg (Hampus Ullberg).

Andra perioden: 0–3 (36.27) Olle Willén (Elis Backendal, Viggo Wahlqvist).

Tredje perioden: 0–4 (43.48) Max Frykberg (Olle Willén), 0–5 (44.58) Viggo Wahlqvist (Elis Backendal, Leo Björkman Jakobsson), 1–5 (46.09) Emil Ylvén (Ludde Nielsen, Noah Roos), 1–6 (59.21) Albin Bjarkå (Axel Hallengren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 1-1-3

Karlskrona: 3-0-2

Nästa match:

Helsingborg: Tingsryds AIF, hemma, 25 januari 12.45

Karlskrona: IF Troja-Ljungby, hemma, 25 januari 13.00