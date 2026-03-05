Storseger för Hisingen hemma mot Lidköping

Seger för Hisingen med 8–1 mot Lidköping

Arvid Blackås matchvinnare för Hisingen

Hisingens andra seger för säsongen

Hisingen hade en riktig målfest när man besegrade Lidköping hemma i Tuve Ishall i U18 division 1 syd A vår. Hisingen vann med hela 8–1 (1–0, 5–0, 2–1).

Därmed slutade sviten vid sex förluster i rad för Hisingen.

Bäcken nästa för Hisingen

Hisingen tog ledningen efter 15 minuter genom John Björsander på pass av Mateusz Myszka.

Även i andra perioden var Hisingen starkast och gick från 1–0 till 6–0 genom två mål av Arvid Blackås, ett mål av Noah Fredriksson, ett mål av Olof Lagerlöf och ett mål av Melker Pihlgren.

8.08 in i tredje perioden slog Enar Fjellström till framspelad av Oscar Lööf och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Lidköping. 10.45 in i perioden nätade Hisingens Noah Fredriksson på nytt på pass av Melker Bell och Valle Jonsson och ökade ledningen. Efter 15.34 slog Mateusz Myszka till på pass av John Björsander och Melker Pihlgren och ökade ledningen för Hisingen. 8–1-målet blev matchens sista.

Noah Fredriksson gjorde två mål för Hisingen och två målgivande passningar, Arvid Blackås stod för två mål och ett assist, Mateusz Myszka gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Olof Lagerlöf gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Med en omgång kvar är Hisingen på sjunde plats i tabellen medan Lidköping är på åttonde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Hisingen med 5–2.

Söndag 8 mars spelar Hisingen borta mot Bäcken 13.10 och Lidköping mot Kållered SK U18 hemma 14.00 i Ishallen Lidköping.

Hisingen–Lidköping 8–1 (1–0, 5–0, 2–1)

U18 division 1 syd A vår, Tuve Ishall

Första perioden: 1–0 (15.16) John Björsander (Mateusz Myszka).

Andra perioden: 2–0 (20.31) Arvid Blackås (Olof Lagerlöf, Valle Jonsson), 3–0 (22.59) Melker Pihlgren (Mateusz Myszka), 4–0 (32.08) Arvid Blackås (Noah Fredriksson, Olof Lagerlöf), 5–0 (34.34) Noah Fredriksson (Arvid Blackås), 6–0 (39.59) Olof Lagerlöf (Noah Fredriksson).

Tredje perioden: 6–1 (48.08) Enar Fjellström (Oscar Lööf), 7–1 (50.45) Noah Fredriksson (Melker Bell, Valle Jonsson), 8–1 (55.34) Mateusz Myszka (John Björsander, Melker Pihlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 1-0-4

Lidköping: 1-1-3

Nästa match:

Hisingen: Bäcken HC, borta, 8 mars 13.10

Lidköping: Kållered SK, hemma, 8 mars 14.00