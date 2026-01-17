Storseger för Färjestad hemma mot Brynäs

Färjestad vann med 7–0 mot Brynäs

Jack Berglund avgjorde för Färjestad

Färjestads 13:e seger

Färjestad hade en riktig målfest när man besegrade Brynäs hemma i Löfbergs Arena i SHL. Färjestad vann med hela 7–0 (1–0, 5–0, 1–0).

Det betyder att Färjestad äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på sex förluster i rad.

Luleå nästa för Färjestad

Jack Berglund gjorde 1–0 till Färjestad efter tolv minuters spel assisterad av Adam Ollas Mattsson och Luke Philp.

Även i andra perioden var Färjestad starkast och gick från 1–0 till 6–0 genom mål av Albert Wikman, David Tomasek, Filip Roos, Oskar Steen och Marian Studenic.

Efter 1.03 i tredje perioden gjorde Magnus Nygren också 7–0 framspelad av David Tomasek och Radim Zohorna.

Oskar Steen gjorde ett mål för Färjestad och spelade dessutom fram till två mål och Viktor Lodin hade tre assists.

För Färjestad gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Brynäs är på tionde plats.

Nästa motstånd för Färjestad är Luleå. Brynäs tar sig an Djurgården hemma. Båda matcherna spelas torsdag 22 januari 19.00.

Färjestad–Brynäs 7–0 (1–0, 5–0, 1–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (12.49) Jack Berglund (Adam Ollas Mattsson, Luke Philp).

Andra perioden: 2–0 (21.10) Albert Wikman (Viktor Lodin), 3–0 (26.20) David Tomasek (Joakim Nygård, Viktor Lodin), 4–0 (26.37) Filip Roos (Oskar Steen, Marian Studenic), 5–0 (36.07) Oskar Steen (Viktor Lodin, Radim Zohorna), 6–0 (38.52) Marian Studenic (Oskar Steen).

Tredje perioden: 7–0 (41.03) Magnus Nygren (David Tomasek, Radim Zohorna).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 1-1-3

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Luleå HF, hemma, 22 januari 19.00

Brynäs: Djurgårdens IF, hemma, 22 januari 19.00