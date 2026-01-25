Storseger för Eskilstuna Linden Hockey borta mot Järna

Eskilstuna Linden Hockey-seger med 11–5 mot Järna

Eric Törnberg matchvinnare för Eskilstuna Linden Hockey

Andra raka segern för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey hade en riktig målfest när man besegrade Järna borta i Järna Ishall i U18 allettan östra fortsättningsserie. Eskilstuna Linden Hockey vann med hela 11–5 (2–0, 4–1, 5–4).

Nyköping nästa för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey tog ledningen efter 14.53 genom Filip Ingman efter pass från Zacharias Karlsson. Laget gjorde 0–2 när Oscar Larsson slog till assisterad av Wilhelm Högback Norén efter 19.23.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–6.

Eskilstuna Linden Hockey vann också tredje perioden 4–5 och matchen med hela 11–5.

Wilhelm Högback Norén gjorde tre mål för Eskilstuna Linden Hockey och spelade fram till fyra mål, Filip Ingman stod för fyra poäng, varav tre mål och Joel Vartiainen hade tre assists. Maliik Hellqvist Ekendahl och Hugo Englund gjorde ett mål och två assist var för Järna.

Den 1 mars möts lagen återigen, då i Smehallen.

Nästa motstånd för Järna är IK Göta. Lagen möts torsdag 29 januari 20.00 i HCL Tech Arena. Eskilstuna Linden Hockey tar sig an Nyköping hemma onsdag 28 januari 19.30.

Järna–Eskilstuna Linden Hockey 5–11 (0–2, 1–4, 4–5)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (14.53) Filip Ingman (Zacharias Karlsson), 0–2 (19.23) Oscar Larsson (Wilhelm Högback Norén).

Andra perioden: 1–2 (20.28) Emil Pralits (Hugo Englund, Maliik Hellqvist Ekendahl), 1–3 (22.40) Jamie Andersson (Wilhelm Högback Norén, Lucas Sjöberg), 1–4 (25.52) Filip Ingman (Joel Vartiainen, Wilhelm Högback Norén), 1–5 (28.16) Wilhelm Högback Norén, 1–6 (32.22) Eric Törnberg (Maximilian Lainio).

Tredje perioden: 1–7 (40.43) Filip Ingman (Joel Vartiainen), 2–7 (43.36) Emil Pralits (Edvin Blixt, Maliik Hellqvist Ekendahl), 2–8 (45.15) Wilhelm Högback Norén (Filip Ingman, Lucas Sjöberg), 3–8 (47.25) Maliik Hellqvist Ekendahl (Hugo Englund, Isac Ljungcrantz), 4–8 (50.39) Hugo Englund (Filip Orre Swärdborn), 4–9 (51.44) Hampus Fornstedt, 4–10 (53.41) Wilhelm Högback Norén (Simon Flodmark, Joel Vartiainen), 4–11 (54.23) Måns Dicksved (Wilhelm Högback Norén), 5–11 (56.12) Marcus Söderman (Isac Ljungcrantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 1-0-4

Eskilstuna Linden Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Järna: IK Göta, borta, 29 januari 20.00

Eskilstuna Linden Hockey: Nyköpings SK, hemma, 28 januari 19.30