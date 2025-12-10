Storseger för Enköping borta mot Wings Arlanda

Enköping hade en riktig målfest när man besegrade Wings Arlanda borta i Pinbackshallen i hockeyettan norra. Enköping vann med hela 7–0 (2–0, 5–0, 0–0).

Ludvig Siljesvärd tvåmålsskytt för Enköping

Enköping tog ledningen efter fem minuter genom Elias Ivansson efter pass från Leon Okonkwo Prada och Gustav Meijer.

0–2 kom efter 19.28 när Joshua Karlsson hittade rätt med assist av Romeo Ekfeldt och Elias Ivansson.

Enköping startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–7 genom två mål av Ludvig Siljesvärd, ett mål av Leon Okonkwo Prada, ett mål av Axel Knudsen och ett mål av Noah Wiberg.

I tredje perioden höll Enköping i sin 7–0-ledning och vann.

Elias Ivansson gjorde ett mål för Enköping och spelade fram till två mål.

Wings Arlanda har fem förluster och 3–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har tre vinster och två förluster och 18–13 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Enköping nu ligger på 15:e plats i tabellen. Wings Arlanda är på 19:e plats. Så sent som den 29 november låg Enköping på 19:e plats i tabellen.

I nästa match möter Wings Arlanda Örnsköldsvik Hockey hemma på lördag 13 december 16.00. Enköping möter Kiruna fredag 12 december 19.00 hemma.

Wings Arlanda–Enköping 0–7 (0–2, 0–5, 0–0)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (5.30) Elias Ivansson (Leon Okonkwo Prada, Gustav Meijer), 0–2 (19.28) Joshua Karlsson (Romeo Ekfeldt, Elias Ivansson).

Andra perioden: 0–3 (22.16) Noah Wiberg, 0–4 (22.28) Ludvig Siljesvärd (Joshua Karlsson), 0–5 (29.43) Axel Knudsen (Felix Lövgren, Alex Korpela), 0–6 (32.16) Leon Okonkwo Prada (Felix Lövgren, Edvin Wiklund), 0–7 (33.50) Ludvig Siljesvärd (Alex Korpela, Elias Ivansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-0-5

Enköping: 3-0-2

Nästa match:

Wings Arlanda: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 13 december 16.00

Enköping: Kiruna IF, hemma, 12 december 19.00