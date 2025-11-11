Storseger för Boro/Vetlanda borta mot Gislaved

Seger för Boro/Vetlanda med 6–0 mot Gislaved

Boro/Vetlandas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Boro/Vetlandas Alwin Klein tvåmålsskytt

Boro/Vetlanda hade en riktig målfest när man besegrade Gislaved borta i Gislerinken i U20 division 1 D syd herr. Boro/Vetlanda vann med hela 6–0 (3–0, 2–0, 1–0).

Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein tyckte så här om matchen:

– Vi gör igen en bra match, alla är med och tävlar och driver det framåt. Tintin är stabil i kassen, vi spelar riktigt bra i pk och powerplay plus att vi gör ett par riktigt snygga mål. 6–0 är vackert klapp klapp spel. Skön bussresa hem.

Segern var Boro/Vetlandas åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Seth Ståhlgren Uebel gjorde matchvinnande målet

Boro/Vetlanda stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.51. Även i andra perioden var Boro/Vetlanda starkast och gick från 0–3 till 0–5 genom mål av Hampus Arvsäter och Alwin Klein. Till slut kom också 0–6 genom Alwin Klein på pass av Hampus Arvsäter och Wille Krafft-Hernegård efter 14.53 i tredje perioden.

Hampus Arvsäter gjorde ett mål för Boro/Vetlanda och två assist, Wille Krafft-Hernegård hade tre assists och Hugo Borg stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Gislaved ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Boro/Vetlanda på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Boro Vetlanda HC med 10–3.

I nästa match möter Gislaved Lenhovda borta på torsdag 13 november 19.30. Boro/Vetlanda möter Värnamo tisdag 18 november 19.20 hemma.

Gislaved–Boro/Vetlanda 0–6 (0–3, 0–2, 0–1)

U20 division 1 D syd herr, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (13.25) Seth Ståhlgren Uebel (Hugo Borg, August Andersson), 0–2 (18.38) Alvin Lagerqvist (Hampus Arvsäter, Hugo Borg), 0–3 (19.16) Hugo Borg (Seth Ståhlgren Uebel, August Andersson).

Andra perioden: 0–4 (20.52) Hampus Arvsäter (Arvid Rosenqvist, Wille Krafft-Hernegård), 0–5 (38.29) Alwin Klein (Wille Krafft-Hernegård, Alvin Lagerqvist).

Tredje perioden: 0–6 (54.53) Alwin Klein (Hampus Arvsäter, Wille Krafft-Hernegård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaved: 2-0-3

Boro/Vetlanda: 4-0-1

Nästa match:

Gislaved: Lenhovda IF, borta, 13 november

Boro/Vetlanda: Värnamo GIK, hemma, 18 november