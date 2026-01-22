Storseger för Borlänge hemma mot Hudiksvall

Borlänge-seger med 11–1 mot Hudiksvall

Borlänge hade en riktig målfest när man besegrade Hudiksvall hemma i Borlänge Ishall i U18 regional väst fortsättning vår herr. Borlänge vann med hela 11–1 (2–0, 6–1, 3–0).

Borlänge tog ledningen efter 7.00 genom Anton Persson efter förarbete av Teodor Macko. Laget gjorde 2–0 när Fabian Englund Lövgren fick träff efter pass från Anton Gillström och Anton Persson efter 15.43.

Borlänge hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 2.53 genom Teodor Macko och gick upp till 5–0 innan Hudiksvall svarade.

Innan perioden var över hade Borlänge ryckt åt sig ledningen med 8–1.

Borlänge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Oskar Jonsson, Noah Olérs och August Hörberg.

Borlänges Arvid Bäck hade tre assists, Anton Persson gjorde ett mål och två målgivande passningar, Fabian Englund Lövgren stod för två mål och ett assist, Noah Olérs gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och August Hörberg gjorde tre mål.

Lagen möts på nytt i Holmen Center den 26 februari.

Borlänge tar sig an BIK Karlskoga i nästa match borta söndag 25 januari 12.00. Hudiksvall möter samma dag 16.00 Malung borta.

Borlänge–Hudiksvall 11–1 (2–0, 6–1, 3–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (7.00) Anton Persson (Teodor Macko), 2–0 (15.43) Fabian Englund Lövgren (Anton Gillström, Anton Persson).

Andra perioden: 3–0 (22.53) Teodor Macko (Arvid Bäck, Erik Lundgren), 4–0 (26.42) Nils Larsson (Noah Olérs, Arvid Bäck), 5–0 (28.49) Fabian Englund Lövgren, 5–1 (30.01) Dante Fantenberg (Lukas Borggren), 6–1 (31.56) August Hörberg (Melvin Lantz), 7–1 (32.36) Melvin Lantz (Adrians Klavins), 8–1 (36.55) August Hörberg.

Tredje perioden: 9–1 (52.15) Oskar Jonsson (Noah Olérs, Anton Persson), 10–1 (55.21) August Hörberg (Arvid Bäck, Emil Hagberg), 11–1 (57.25) Noah Olérs (Fabian Englund Lövgren, Oskar Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 3-0-2

Hudiksvall: 0-1-4

Nästa match:

Borlänge: BIK Karlskoga, borta, 25 januari 12.00

Hudiksvall: Malungs IF, borta, 25 januari 16.00