Storseger för Åker/Strängnäs HC borta mot FOC Farsta IF

Åker/Strängnäs HC vann med 9–2 mot FOC Farsta IF

Åker/Strängnäs HC:s Alfred Brun fyramålsskytt

Jack Sandwall matchvinnare för Åker/Strängnäs HC

Åker/Strängnäs HC hade en riktig målfest när man besegrade FOC Farsta IF borta i Farsta Ishall i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Åker/Strängnäs HC vann med hela 9–2 (1–0, 6–1, 2–1).

Åker/Strängnäs HC:s Alfred Brun var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Övriga mål för bortalaget gjordes av Liam Balck, Anton Gustafsson, Oskar Karlsson, Jack Sandwall och Gösta Wallin, målen för FOC Farsta IF gjordes av Alexander Ingerdal Sundstedt och Svante Nordh.

Alfred Brun gjorde 1–0 till Åker/Strängnäs HC efter bara 2.44 efter pass från Rasmus Rosborg och Oskar Karlsson.

Åker/Strängnäs HC hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 2.40 genom Alfred Brun och gick upp till 0–4 innan FOC Farsta IF svarade.

Innan perioden var över hade Åker/Strängnäs HC ryckt åt sig ledningen med 7–1.

Åker/Strängnäs HC vann också tredje perioden 1–2 och matchen med hela 9–2.

FOC Farsta IF står fortfarande utan poäng efter tre spelade matcher medan Åker/Strängnäs HC har tre poäng efter en match.

Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Strängnäs Ishall.

Söndag 18 januari 19.00 spelar FOC Farsta IF borta mot Järfälla HC. Åker/Strängnäs HC möter Tullinge U18 hemma i Åkers Ishall tisdag 20 januari 19.00.

FOC Farsta IF–Åker/Strängnäs HC 2–9 (0–1, 1–6, 1–2)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Farsta Ishall

Första perioden: 0–1 (2.44) Alfred Brun (Rasmus Rosborg, Oskar Karlsson).

Andra perioden: 0–2 (22.40) Alfred Brun (Gösta Wallin, Rasmus Rosborg), 0–3 (25.37) Jack Sandwall (Emil Ljungdell), 0–4 (28.07) Oskar Karlsson (Alfred Brun, Gösta Wallin), 1–4 (31.21) Alexander Ingerdal Sundstedt, 1–5 (34.01) Alfred Brun (Liam Balck, Gösta Wallin), 1–6 (39.47) Anton Gustafsson (Daniel Norling), 1–7 (39.57) Gösta Wallin (Oskar Karlsson).

Tredje perioden: 1–8 (44.05) Liam Balck (Gösta Wallin, Alfred Brun), 2–8 (45.38) Svante Nordh (Alexander Ingerdal Sundstedt), 2–9 (49.21) Alfred Brun (Liam Balck).

Nästa match:

FOC Farsta IF: Järfälla HC, borta, 18 januari 19.00

Åker/Strängnäs HC: Tullinge TP HC, hemma, 20 januari 19.00