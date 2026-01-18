Storförlust för IFK Tumba IK 2 borta mot Spånga

Lagen möts igen 15 februari på Ishuset

Spånga segrade – 13–1 mot IFK Tumba IK 2

Tredje raka segern för Spånga

IFK Tumba IK 2 hade en riktigt tung match borta mot Spånga och förlorade med hela 1–13 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie.

Spånga–IFK Tumba IK 2 – mål för mål

Lagen möts på nytt i Ishuset den 15 februari.

Nästa motstånd för IFK Tumba IK 2 är Järfälla HC. Lagen möts tisdag 20 januari 19.30 i Ishuset.