Storförlust för IFK Tumba IK 2 borta mot Spånga
Följ HockeySverige på
Google news
- Lagen möts igen 15 februari på Ishuset
- Spånga segrade – 13–1 mot IFK Tumba IK 2
- Tredje raka segern för Spånga
IFK Tumba IK 2 hade en riktigt tung match borta mot Spånga och förlorade med hela 1–13 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie.
Spånga–IFK Tumba IK 2 – mål för mål
Lagen möts på nytt i Ishuset den 15 februari.
Nästa motstånd för IFK Tumba IK 2 är Järfälla HC. Lagen möts tisdag 20 januari 19.30 i Ishuset.
Den här artikeln handlar om: