Steven Stamkos stor matchhjälte när Nashville slog NY Rangers

Seger för Nashville med 2–1 mot NY Rangers

Steven Stamkos matchvinnare för Nashville

Andra raka segern för Nashville

Nashville tog till slut hem segern mot NY Rangers i matchen hemma i Bridgestone Arena på måndagen. Matchen i NHL slutade 2–1 (0–0, 1–0, 1–1).

Första perioden blev mållös.

Det var först 10.44 in i andra perioden som Nashville tog ledningen genom Filip Forsberg på pass av Ryan O’Reilly och Adam Wilsby.

Steven Stamkos stod för målet när laget ökade också ledningen till 2–0 med 48 sekunder kvar att spela efter förarbete från Cole Smith och Ryan O’Reilly.

NY Rangers reducerade till 2–1 med 36 sekunder kvar att spela genom Jonny Brodzinski efter pass från Taylor Raddysh. Fler mål än så blev det inte för NY Rangers.

Nashville har tre segrar och två förluster och 15–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Rangers har två vinster och tre förluster och 9–14 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Nashville nu ligger på sjätte plats i Central division. NY Rangers är på sjätte plats i Metropolitan division.

När lagen möttes senast vann NY Rangers med 6–3.

Onsdag 24 december möter Nashville Minnesota borta 02.00 och NY Rangers möter Washington borta 01.00.

Nashville–NY Rangers 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

NHL, Bridgestone Arena

Andra perioden: 1–0 (30.44) Filip Forsberg (Ryan O’Reilly, Adam Wilsby).

Tredje perioden: 2–0 (59.12) Steven Stamkos (Cole Smith, Ryan O’Reilly), 2–1 (59.24) Jonny Brodzinski (Taylor Raddysh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

NY Rangers: 2-0-3

Nästa match:

Nashville: Minnesota Wild, borta, 24 december 02.00

NY Rangers: Washington Capitals, borta, 24 december 01.00