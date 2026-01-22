Stark vändning till seger för Eskilstuna Linden Hockey mot Vallentuna

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i U18 allettan östra fortsättningsserie mellan Vallentuna och Eskilstuna Linden Hockey i Vallentuna Ishall. Hemmalaget Vallentuna hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–2, men Eskilstuna Linden Hockey vände matchen och vann till slut med 6–3.

Vallentuna tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter.

Eskilstuna Linden Hockey reducerade och kvitterade till 2–2 genom Melvin Pelkonen Lillemets och Lucas Sjöberg.

Efter 15.07 i andra perioden nätade Isac Mattsson framspelad av Alvin Ferm och gav Vallentuna ledningen.

Eskilstuna Linden Hockey vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 3–2 till 3–6 i tredje perioden. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Vallentunas Alvin Ferm stod för två mål och ett assist.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Vallentuna med 18–22 och Eskilstuna Linden Hockey med 15–15 i målskillnad.

Det här betyder att Vallentuna nu ligger på åttonde plats i tabellen och Eskilstuna Linden Hockey är på tredje plats.

Lagen möts på nytt i Smehallen den 26 februari.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 25 januari. Då möter Vallentuna Haninge Anchors HC U18 i Hanvedens ishall 14.00. Eskilstuna Linden Hockey tar sig an Järna borta 15.20.

Vallentuna–Eskilstuna Linden Hockey 3–6 (2–2, 1–0, 0–4)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (5.26) Alvin Ferm (Elton Cegrell, Levi Sjöström), 2–0 (8.11) Alvin Ferm, 2–1 (14.48) Melvin Pelkonen Lillemets (Filip Ingman, Måns Dicksved), 2–2 (16.45) Lucas Sjöberg (Zacharias Karlsson, Melvin Pelkonen Lillemets).

Andra perioden: 3–2 (35.07) Isac Mattsson (Alvin Ferm).

Tredje perioden: 3–3 (47.11) Joel Vartiainen (Filip Ingman, Zacharias Karlsson), 3–4 (51.51) Gabriel Carlsson (Maximilian Lainio, Eric Törnberg), 3–5 (52.08) Lucas Sjöberg (Joel Vartiainen, Wilhelm Högback Norén), 3–6 (58.49) Oscar Larsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-0-3

Eskilstuna Linden Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Vallentuna: Haninge Anchors HC, borta, 25 januari 14.00

Eskilstuna Linden Hockey: Järna SK, borta, 25 januari 15.20