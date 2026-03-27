Stark tredjeperiod avgjorde för Washington mot Utah Mammoth

Washington segrade – 7–4 mot Utah Mammoth

Alexander Ovetjkin med tre mål för Washington

Rasmus Sandin matchvinnare för Washington

Washington vann matchen borta mot Utah Mammoth i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Washington drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–7 (3–1, 0–2, 1–4).

Utah Mammoth spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Efter 5.01 i andra perioden slog Alexander Ovetjkin till framspelad av Rasmus Sandin och Martin Fehervary och reducerade åt Washington. Alexander Ovetjkin gjorde dessutom 3–3 efter 11.28 på pass av Dylan Strome och Trevor van Riemsdyk.

Washington hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.43 genom Anthony Beauvillier och gick upp till 3–5 innan Utah Mammoth svarade.

Till slut blev det 4–7 till Washington.

Alexander Ovetjkin gjorde tre mål för Washington. Clayton Keller och Michail Sergatjov gjorde noll mål och tre assist var för Utah Mammoth.

Utah Mammoth har två vinster och tre förluster och 15–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Washington har tre vinster och två förluster och 15–12 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Utah med 3–2.

I nästa match, söndag 29 mars möter Utah Mammoth Los Angeles borta i Crypto.com Arena 03.00 medan Washington spelar borta mot Vegas 04.30.

Utah Mammoth–Washington 4–7 (3–1, 0–2, 1–4)

NHL, Delta Center

Första perioden: 0–1 (2.07) Ivan Miroshnichenko (Hendrix Lapierre, Jakob Chychrun), 1–1 (13.04) Dylan Guenther (Clayton Keller, Michail Sergatjov), 2–1 (16.59) Dylan Guenther (Clayton Keller, Michail Sergatjov), 3–1 (19.53) Logan Cooley (Nick Schmaltz, Michail Sergatjov).

Andra perioden: 3–2 (25.01) Alexander Ovetjkin (Rasmus Sandin, Martin Fehervary), 3–3 (31.28) Alexander Ovetjkin (Dylan Strome, Trevor van Riemsdyk).

Tredje perioden: 3–4 (42.43) Anthony Beauvillier (Cole Hutson, Connor McMichael), 3–5 (46.02) Rasmus Sandin (Anthony Beauvillier), 4–5 (48.06) Mackenzie Weegar (Clayton Keller, Alexander Kerfoot), 4–6 (49.54) Ivan Miroshnichenko (Jakob Chychrun), 4–7 (59.54) Alexander Ovetjkin (Dylan Strome).

