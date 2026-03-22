Stark tredjeperiod avgjorde för Boston mot Detroit

Boston-seger med 4–2 mot Detroit

Boston vann borta mot Detroit i NHL med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Boston avgjorde i sista perioden.

Detroit–Boston – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

3.35 in i andra perioden spräckte Detroit nollan genom Lucas Raymond på pass av Andrew Copp och Patrick Kane. Efter 5.07 i andra perioden nätade David Pastrnak på pass av Charlie McAvoy och Morgan Geekie och kvitterade för Boston.

Efter 4.06 i tredje perioden gjorde Detroit 2–1 genom Alex DeBrincat.

Boston vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4. Det sista målet kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Bostons Morgan Geekie hade tre assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Boston Bruins har tagit två segrar före den här matchen. Detroit Red Wings vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Boston möter Toronto hemma i TD Garden samma tid.

Detroit–Boston 2–4 (0–0, 1–1, 1–3)

NHL, Little Caesars Arena

Andra perioden: 1–0 (23.35) Lucas Raymond (Andrew Copp, Patrick Kane), 1–1 (25.07) David Pastrnak (Charlie McAvoy, Morgan Geekie).

Tredje perioden: 2–1 (44.06) Alex DeBrincat (Moritz Seider), 2–2 (46.22) Elias Lindholm (Morgan Geekie, Mason Lohrei), 2–3 (49.42) Nikita Zadorov (Morgan Geekie, Charlie McAvoy), 2–4 (58.08) Marat Chusnutdinov (David Pastrnak, Elias Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-1-2

Boston: 3-2-0

