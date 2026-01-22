Stark sista period avgjorde för Västervik hemma mot Dalen

Västervik-seger med 4–3 mot Dalen

Nimrod Erös avgjorde för Västervik

Andra raka segern för Västervik

En jämn match mellan hemmalaget Västervik och gästande Dalen avgjordes först i tredje perioden. Där var Västervik starkare och vann matchen i U18 division 1 syd B vår med 4–3 (1–1, 1–1, 2–1).

Mjölby nästa för Västervik

Gästande Dalen började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 28 sekunder slog Ville Marjavaara till på passning från Tim Carlström Kaya. Västervik kvitterade till 1–1 efter 10.58 när Anthon Lovenhill hittade rätt framspelad av Augustin Mellgren Åberg och Romeo Berthin.

Västervik gjorde också 2–1 efter 10.38 i andra perioden när Sixten Andersson fick träff framspelad av Lukas Rasmussen och Isac Österström. Dalens Ted Marjavaara gjorde 2–2 efter 12.39 på pass av Oskar Fred och Lukas Johansson.

Västervik startade tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 4–2-ledning genom mål av Isac Österström och Nimrod Erös. Dalen gjorde 3–4 genom Ted Marjavaara efter 12.53 men kom aldrig närmare.

Dalen vann senast lagen möttes med 5–4 i Smedjehov.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På söndag 25 januari 14.00 spelar Västervik hemma mot Mjölby och Dalen borta mot Nybro Vikings.

Västervik–Dalen 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)

U18 division 1 syd B vår, LF Arena

Första perioden: 0–1 (0.28) Ville Marjavaara (Tim Carlström Kaya), 1–1 (10.58) Anthon Lovenhill (Augustin Mellgren Åberg, Romeo Berthin).

Andra perioden: 2–1 (30.38) Sixten Andersson (Lukas Rasmussen, Isac Österström), 2–2 (32.39) Ted Marjavaara (Oskar Fred, Lukas Johansson).

Tredje perioden: 3–2 (40.36) Isac Österström (Sixten Andersson), 4–2 (45.01) Nimrod Erös (Sam Fröling, Rasmus Thörnwall), 4–3 (52.53) Ted Marjavaara (Marcus Krause, Oskar Fred).

Nästa match:

Västervik: Mjölby HC, hemma, 25 januari 14.00

Dalen: Nybro Vikings IF, borta, 25 januari 14.00