Stark sista period avgjorde för Tranås hemma mot Grästorps IK

Tranås segrade – 3–2 mot Grästorps IK

Pontus Eklöf matchvinnare för Tranås

Tranås nu fjärde, Grästorps IK på 17:e plats

En jämn match mellan hemmalaget Tranås och gästande Grästorps IK avgjordes först i tredje perioden. Där var Tranås starkare och vann matchen i hockeyettan södra med 3–2 (2–2, 0–0, 1–0).

Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac tyckte till om matchen:

– Vi får en bra start och ett tidigt mål. Tranås kommer igen och vi går av första perran med 2–2, andra perioden är Tranås period. Dom sköljer över oss och vi sliter som fan och rider ut stormen. Tredje perioden lyckas Tranås göra ett mål och vi lyckas inte få till en sista push trots ett power play i slutet. En bra insats av samtliga i laget och jag är stolt över deras prestation.

Visby/Roma nästa för Tranås

Grästorps IK tog ledningen i början av första perioden genom Lucas Löfström.

Tranås kvitterade till 1–1 genom Lukas Isaksson efter 10.42.

Efter 13.32 i matchen gjorde Grästorps IK 1–2 genom Albin Sterner.

Tranås gjorde 2–2 genom Markus Ruuskanen efter 19.23.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 4.59 in i tredje perioden nätade Tranås Pontus Eklöf på pass av Viktor Nilsson-Westlund och Lukas Isaksson och avgjorde matchen. Eklöf fullbordade därmed lagets vändning.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Grästorps IK är på 17:e plats.

Lagen möts på nytt i Åse & Viste Arena den 15 februari.

I nästa match möter Tranås Visby/Roma borta och Grästorps IK möter Tingsryd hemma. Båda matcherna spelas fredag 3 oktober 19.00.

Tranås–Grästorps IK 3–2 (2–2, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Stiga Arena

Första perioden: 0–1 (1.40) Lucas Löfström (Tim Dackell, Albin Sterner), 1–1 (10.42) Lukas Isaksson (Viktor Nilsson-Westlund, Markus Ruuskanen), 1–2 (13.32) Albin Sterner (Tim Dackell), 2–2 (19.23) Markus Ruuskanen (Kalvyn Watson, Daniel Takkunen).

Tredje perioden: 3–2 (44.59) Pontus Eklöf (Viktor Nilsson-Westlund, Lukas Isaksson).

Nästa match:

Tranås: Visby/Roma, borta, 3 oktober

Grästorps IK: Tingsryds AIF, hemma, 3 oktober