Stark sista period avgjorde för NY Islanders hemma mot New Jersey

NY Islanders vann med 2–1 mot New Jersey

Adam Pelech matchvinnare för NY Islanders

Andra raka nederlaget för New Jersey

En jämn match mellan hemmalaget NY Islanders och gästande New Jersey avgjordes först i tredje perioden. Där var NY Islanders starkare och vann matchen i NHL med 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Segermålet för NY Islanders stod Adam Pelech för 18.45 in i tredje perioden.

NY Rangers nästa för NY Islanders

Brett Pesce gav New Jersey ledningen efter 15.35 efter förarbete från Nico Hischier och Dawson Mercer.

Efter 12.09 i andra perioden slog Simon Holmström till och kvitterade för NY Islanders.

Laget avgjorde matchen med 1.15 kvar att spela genom Adam Pelech på pass av Anders Lee och Simon Holmström. Därmed hade NY Islanders vänt matchen.

När lagen möttes senast vann NY Islanders med 3–2 efter förlängning .

New Jersey möter Washington söndag 28 december 01.00 hemma.

NY Islanders–New Jersey 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (15.35) Brett Pesce (Nico Hischier, Dawson Mercer).

Andra perioden: 1–1 (32.09) Simon Holmström.

Tredje perioden: 2–1 (58.45) Adam Pelech (Anders Lee, Simon Holmström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-1-2

New Jersey: 2-0-3

Nästa match:

New Jersey: Washington Capitals, hemma, 28 december 01.00