Stark sista period avgjorde för Hanhals hemma mot Bäcken

Hanhals vann med 3–2 mot Bäcken

Hanhals fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Samuelsson matchvinnare för Hanhals

En jämn match mellan hemmalaget Hanhals och gästande Bäcken avgjordes först i tredje perioden. Där var Hanhals starkare och vann matchen i U20 region syd herr med 3–2 (0–2, 2–0, 1–0).

Segern var Hanhals fjärde på de senaste fem matcherna.

Hanhals–Bäcken – mål för mål

Gästerna Bäcken började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.00 slog Isak Sjöström till assisterad av Theodore Bladhammar och Jacob Carlén.

Laget ökade ledningen till 0–2 när Melker Gyllenspetz Munro fick träff framspelad av Viggo Rutgersson efter 13.53.

Efter 4.16 i andra perioden nätade Axel Wennerö framspelad av Philip Ryttinger och Hugo Samuelsson och reducerade åt Hanhals.

Hugo Flink gjorde dessutom 2–2 efter 10.01 på pass av Rasmus Ohlin och Jesper Mainardis.

Hugo Samuelsson gav Hanhals ledningen efter 21 sekunder in i tredje perioden på passning från Oliver Olsson och Axel Wennerö. Samuelsson fullbordade därmed Hanhals vändning.

Det här var Hanhals sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Bäckens fjärde uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Bäcken HC med 5–2.

Hanhals tar sig an Helsingborg i nästa match hemma tisdag 9 december 19.30. Bäcken möter samma dag 19.40 Kungälv borta.

Hanhals–Bäcken 3–2 (0–2, 2–0, 1–0)

U20 region syd herr, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (2.00) Isak Sjöström (Theodore Bladhammar, Jacob Carlén), 0–2 (13.53) Melker Gyllenspetz Munro (Viggo Rutgersson).

Andra perioden: 1–2 (24.16) Axel Wennerö (Philip Ryttinger, Hugo Samuelsson), 2–2 (30.01) Hugo Flink (Rasmus Ohlin, Jesper Mainardis).

Tredje perioden: 3–2 (40.21) Hugo Samuelsson (Oliver Olsson, Axel Wennerö).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 4-0-1

Bäcken: 2-0-3

Nästa match:

Hanhals: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 9 december

Bäcken: Kungälvs IK, borta, 9 december