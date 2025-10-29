Stark seger för Montreal i toppmatchen mot Seattle

Montreal segrade – 4–3 efter förlängning

Montreals fjärde seger på de senaste fem matcherna

Montreals Cole Caufield tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i NHL på onsdagen. Och det slutade med seger för bortalaget Montreal, som besegrade Seattle med 4–3 (2–0, 0–0, 0–0, 1–3, 1–0) efter förlängning i den tidiga seriefinalen.

Segermålet för Montreal stod Cole Caufield för efter bara 44 sekunder i femte (! ) perioden.

Segern var Montreals fjärde på de senaste fem matcherna.

Cole Caufield gjorde två mål för Montreal

Montreal tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Montreal i sin 4–3-ledning och vann. I förlängningen tog det 44 sekunder in i femte (! ) perioden till Montreal avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Cole Caufield, på pass av Nick Suzuki och Lane Hutson.

Seattles Brandon Montour stod för två mål och ett assist.

Det här var Seattles tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Montreals sjätte uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Montreal Canadiens med 5–4 efter förlängning .

Söndag 2 november 03.00 spelar Seattle hemma mot NY Rangers.

Seattle–Montreal 3–4 (0–2, 0–0, 0–0, 3–1, 0–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (10.25) Cole Caufield, 0–2 (17.28) Juraj Slafkovsky.

Tredje perioden: 0–3 (45.55) Alex Newhook (Kirby Dach, Noah Dobson), 1–3 (48.57) Brandon Montour, 2–3 (55.17) Shane Wright (Brandon Montour, Eeli Tolvanen), 3–3 (58.17) Brandon Montour.

Förlängning: 3–4 (60.44) Cole Caufield (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-1-2

Montreal: 4-0-1

Nästa match:

Seattle: New York Rangers, hemma, 2 november

Montreal: Ottawa Senators, hemma, 2 november