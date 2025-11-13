Stark seger för Malung mot Häradsbygden

Malung-seger med 7–2 mot Häradsbygden

Malungs åttonde seger på de senaste nio matcherna

Felix Ehrling tremålsskytt för Malung

Två topplag möttes i U18 division 1 västra B herr på torsdagen. Och det slutade med seger för Malung, som besegrade Häradsbygden hemma med 7–2 (1–1, 4–1, 2–0) i den tidiga seriefinalen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Malung är i fortsatt serieledning och Häradsbygden på andra plats. I och med Malungs seger skiljer det nu fyra poäng mellan lagen.

Malung tog sin åttonde seger i rad i serien medan Häradsbygden efter fyra raka segrar nu förlorade.

Erik Ström bakom Malungs seger

Första perioden var jämn. Häradsbygden inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Reef Matthews efter 3.21, men Malung kvitterade genom Felix Ehrling bara 17 sekunder senare. Malung tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 4.27 genom Felix Ehrling och gick upp till 3–1 innan Häradsbygden svarade.

Innan perioden var över hade Malung ryckt åt sig ledningen med 5–2. Malung fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Ville Nygren och Artur Yanchalouski.

Malungs Felix Ehrling stod för tre mål och två assists, Artur Yanchalouski gjorde ett mål och fyra målgivande passningar och Samuel Frisk Wesström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Malung var sexa i tabellen för 26 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann Häradsbygdens Sportsällskap med 4–3 efter straffar.

I nästa match, söndag 16 november möter Malung Ludvika/Smedjebacken hemma i Malungs Ishall 19.00 medan Häradsbygden spelar borta mot Falu J18 11.45.

Malung–Häradsbygden 7–2 (1–1, 4–1, 2–0)

U18 division 1 västra B herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (3.21) Reef Matthews, 1–1 (3.38) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström, Artur Yanchalouski).

Andra perioden: 2–1 (24.27) Felix Ehrling (Noah Bollner, Samuel Frisk Wesström), 3–1 (33.42) Erik Ström (Felix Ehrling, Artur Yanchalouski), 3–2 (34.23) Isac Fors (Nils Backlund, Albin Engelmark), 4–2 (34.31) Samuel Frisk Wesström (Artur Yanchalouski), 5–2 (39.34) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski, Ville Eriksson).

Tredje perioden: 6–2 (45.42) Ville Nygren, 7–2 (56.22) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling, Ville Nygren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 5-0-0

Häradsbygden: 4-0-1

Nästa match:

Malung: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 16 november

Häradsbygden: Falu IF:1, borta, 16 november