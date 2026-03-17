Stark seger för Köping IF 1 i toppmatchen mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Köping IF 1-seger med 12–3 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Köping IF 1:s William Svensson tremålsskytt

Köping IF 1 nu andra, Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF på tredje plats

Två topplag möttes i U18 division 1 västra C vår när Köping IF 1 tog emot andraplacerade Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF. Köping IF 1 vann matchen med 12–3 (2–1, 4–1, 6–1).

William Svensson gjorde tre mål för Köping IF 1

I första perioden var det Köping IF 1 som dominerade. Laget vann perioden med 2–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Köping IF 1 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.11 genom Axel Lönnqvist och gick upp till 11–2 innan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF svarade.

12–3 blev det till slut för Köping IF 1.

William Svensson gjorde tre mål för Köping IF 1 och två målgivande passningar, Liam Norgren stod för två mål och två assists, Axel Lönnqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Kian Lilja gjorde två mål och ett målgivande pass.

Köping IF 1 har tre segrar och två förluster och 54–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF har fyra vinster och en förlust och 27–22 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att Köping IF 1 slutar på andra plats i tabellen och Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Köping IF:1 vunnit.

Köping IF 1–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 12–3 (2–1, 4–1, 6–1)

U18 division 1 västra C vår, Köpings Ishall

Första perioden: 1–0 (0.09) Liam Norgren (Axel Lönnqvist), 1–1 (13.02) Vilgot Öfverström (Elliot Krantz), 2–1 (17.59) Kian Lilja (Felix Sjöquist).

Andra perioden: 3–1 (24.19) Noel Brolin-Öhrn (Hugo Wiberg, Malte Bergqvist), 4–1 (26.10) William Svensson (Liam Norgren), 5–1 (26.50) William Svensson (Axel Lönnqvist), 6–1 (28.28) Felix Sjöquist (Rasmus Nordling), 6–2 (37.13) Alve Malmkvist (Wille Lundström, Charlie Dafgård Larsson).

Tredje perioden: 7–2 (40.11) Axel Lönnqvist (William Svensson, Liam Norgren), 8–2 (42.32) Kian Lilja, 9–2 (45.11) William Svensson (Kian Lilja, Hugo Wiberg), 10–2 (46.16) Malte Bergqvist, 11–2 (48.09) Liam Norgren (Axel Lönnqvist, William Svensson), 11–3 (55.00) Charlie Dafgård Larsson (Wille Lundström, Alve Malmkvist), 12–3 (55.57) William Hedlund (Rasmus Nordling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 1: 3-0-2

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 4-0-1