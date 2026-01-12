Stark seger för Huddinge i toppmatchen mot Flemingsberg

Huddinge vann med 7–2 mot Flemingsberg

Huddinges sjunde seger på de senaste åtta matcherna

William Gleisner gjorde två mål för Huddinge

Det var två topplag som möttes i U20 region öst fortsättning herr på måndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Huddinge, som besegrade Flemingsberg med 7–2 (1–2, 4–0, 2–0) i den tidiga seriefinalen.

Segern var Huddinges sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Noah Herndal gjorde matchvinnande målet

Huddinge tog ledningen i början av första perioden genom Daniel Lazienkiewicz.

Jacob Heimer och Macish Andersson gjorde att Flemingsberg vände till underläget till ledning med 2–1.

Huddinge gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–5.

6.50 in i tredje perioden nätade Huddinges Camilo Lovell framspelad av Alexander Lenngren och William Gleisner och ökade ledningen. Efter 13.42 slog Olle Nyström till på pass av Leon Katende och Sebastian Wiman och ökade ledningen för Huddinge. 2–7-målet blev matchens sista.

William Gleisner gjorde två mål för Huddinge och ett assist.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Flemingsberg tar sig an Nacka i nästa match borta lördag 17 januari 13.30. Huddinge möter Almtuna hemma söndag 18 januari 16.30.

Flemingsberg–Huddinge 2–7 (2–1, 0–4, 0–2)

U20 region öst fortsättning herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (5.52) Daniel Lazienkiewicz (Elliott Boström, Pål Södervall), 1–1 (8.14) Jacob Heimer (Kristoffer Paulrud, Axel Ridderström), 2–1 (12.13) Macish Andersson (Rasmus Kylmänen).

Andra perioden: 2–2 (20.26) William Gleisner (Camilo Lovell), 2–3 (21.24) Noah Herndal, 2–4 (24.41) Matej Vucic, 2–5 (31.34) William Gleisner (Sebastian Wiman, Alexander Hellqvist).

Tredje perioden: 2–6 (46.50) Camilo Lovell (Alexander Lenngren, William Gleisner), 2–7 (53.42) Olle Nyström (Leon Katende, Sebastian Wiman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 3-1-1

Huddinge: 4-0-1

Nästa match:

Flemingsberg: Nacka HK, borta, 17 januari 13.30

Huddinge: Almtuna IS, hemma, 18 januari 16.30