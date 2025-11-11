Grums ny serieledare – vann toppmötet mot BIK Karlskoga J20

Seger för Grums med 5–4 mot BIK Karlskoga J20

Grums sjätte seger på de senaste sju matcherna

Grums Lucas Branting tvåmålsskytt

Grums besegrade BIK Karlskoga J20 i toppmötet på bortaplan på tisdagen och är ny serieledare i U20 region väst herr. Matchen slutade 4–5 (1–0, 3–2, 0–3). Tidigare serieledaren BIK Karlskoga J20 petas därmed ner som tvåa i tabellen.

– Bra 40 minuter, dålig start i tredje perioden som gör oss passiva, som vi aldrig tar oss ifrån tyvärr i tredje perioden, samt spelet omkring eget mål alldeles för svagt. Vi tar med oss de sakerna som är positiva och så behöver vi höja upp andra delar inför lördag, kommenterade BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson.

Grums huvudtränare Tim Rivest tyckte så här om matchen:

– Another tight game between two good teams. We had a tough time with them in the second period but we stayed patient and took over in the third with good puck tempo and better physical play from our side.

Melker Malmer blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 17.52 in i tredje perioden.

Grums tog sin femte seger i rad i serien medan BIK Karlskoga J20 efter åtta raka segrar nu förlorade.

Melker Malmer bakom Grums seger

BIK Karlskoga J20 började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.09 slog Villiam Lederud till framspelad av John Larsson. Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Grums gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 4–2 till ledning med 4–5. Det sista målet kom med drygt två minuter kvar av matchen.

Det här var BIK Karlskoga J20:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Grums nionde uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann BIK Karlskoga med 3–2 efter förlängning .

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter BIK Karlskoga J20 Valbo J20 i NickBack Arena 13.30. Grums tar sig an Orsa hemma 13.00.

BIK Karlskoga J20–Grums 4–5 (1–0, 3–2, 0–3)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (1.09) Villiam Lederud (John Larsson).

Andra perioden: 2–0 (20.52) Arwid Forsman (William Bråtner), 3–0 (24.33) William Bråtner (Hannes Perman), 3–1 (26.56) Max Johansson (Isac Olsson), 4–1 (34.41) Marcelo Henriksson Ribeiro (Villiam Lederud, Filip Holgersson), 4–2 (39.22) Lucas Branting (Max Johansson, Linus Olsson).

Tredje perioden: 4–3 (40.08) Lucas Branting (Linus Olsson), 4–4 (46.29) Viktor Berg (Hugo Sjöstrand, Filip Svedlund), 4–5 (57.52) Melker Malmer (Axel Appelqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 4-0-1

Grums: 5-0-0

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Valbo HC, borta, 15 november

Grums: Orsa IK, hemma, 15 november