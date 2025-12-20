Stark seger för Detroit mot Washington

Detroit vann med 5–2 mot Washington

Två topplag möttes i NHL på lördagen. Och det slutade med seger för Detroit, som besegrade Washington borta med 5–2 (1–0, 3–1, 1–1) i den seriefinalen.

Gästerna Detroit började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.05 slog John Leonard till assisterad av Simon Edvinsson och Andrew Copp.

Detroit stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4 på bara 8.28.

Washington reducerade dock till 1–4 genom Aljaksej Protas efter 10.36 av perioden.

Martin Fehervary såg till att Washington reducerade igen efter 8.30 i tredje perioden på pass av Declan Chisholm och Dylan Strome.

17.10 in i tredje perioden fick Dylan Larkin utdelning framspelad av Simon Edvinsson och ökade ledningen.

I nästa match möts lagen igen i Little Caesars Arena, söndag 21 december 19.00.

Washington–Detroit 2–5 (0–1, 1–3, 1–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (1.05) John Leonard (Simon Edvinsson, Andrew Copp).

Andra perioden: 0–2 (21.37) James Van Riemsdyk (Moritz Seider, Andrew Copp), 0–3 (25.55) Elmer Söderblom (Marco Kasper, Albert Johansson), 0–4 (30.05) Moritz Seider, 1–4 (30.36) Aljaksej Protas (Tom Wilson, Rasmus Sandin).

Tredje perioden: 2–4 (48.30) Martin Fehervary (Declan Chisholm, Dylan Strome), 2–5 (57.10) Dylan Larkin (Simon Edvinsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 1-1-3

Detroit: 3-0-2

Nästa match:

Washington: Detroit Red Wings, borta, 21 december 19.00

Detroit: Washington Capitals, hemma, 21 december 19.00