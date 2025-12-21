Stark seger för Detroit mot Washington

Seger för Detroit med 3–2 efter förlängning

Detroits fjärde seger på de senaste fem matcherna

Moritz Seider matchvinnare för Detroit

Två topplag möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för Detroit, som besegrade Washington hemma med 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0) efter förlängning i den tidiga seriefinalen.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Detroit är i fortsatt serieledning och Washington på andra plats. Tre poäng skiljer nu lagen åt.

Moritz Seider slog till 4.35 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Segern var Detroits fjärde på de senaste fem matcherna.

Detroit–Washington – mål för mål

Washington tog ledningen efter 14.17 genom Ethen Frank på pass av Dylan Strome.

Efter 8.37 i andra perioden slog Lucas Raymond till framspelad av Axel Sandin Pellikka och Emmitt Finnie och kvitterade för Detroit.

John Leonard gjorde dessutom 2–1 efter 13.44 på pass av Alex DeBrincat och Andrew Copp.

10.22 in i tredje perioden nätade Washingtons Ethen Frank återigen på pass av John Carlson och Dylan Strome och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.35 innan Detroit avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Moritz Seider.

När lagen möttes på lördagen vann Detroit med 5–2.

Detroit tar sig an Dallas i nästa match hemma onsdag 24 december 00.30. Washington möter samma dag 01.00 NY Rangers hemma.

Detroit–Washington 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (14.17) Ethen Frank (Dylan Strome).

Andra perioden: 1–1 (28.37) Lucas Raymond (Axel Sandin Pellikka, Emmitt Finnie), 2–1 (33.44) John Leonard (Alex DeBrincat, Andrew Copp).

Tredje perioden: 2–2 (50.22) Ethen Frank (John Carlson, Dylan Strome).

Förlängning: 3–2 (64.35) Moritz Seider.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 4-0-1

Washington: 1-1-3

Nästa match:

Detroit: Dallas Stars, hemma, 24 december 00.30

Washington: New York Rangers, hemma, 24 december 01.00