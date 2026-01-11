Stark seger för Detroit mot Montreal

Detroit vann med 4–0 mot Montreal

Lucas Raymond matchvinnare för Detroit

Tredje raka segern för Detroit

Två topplag möttes i NHL på söndagen. Och det slutade med seger för Detroit, som besegrade Montreal borta med 4–0 (0–0, 2–0, 2–0) i den seriefinalen.

Montreal–Detroit – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

4.52 in i andra perioden gjorde Detroit 1–0 genom Lucas Raymond framspelad av James Van Riemsdyk och Jacob Bernard-Docker. Efter 11.43 i andra perioden nätade Dylan Larkin framspelad av Alex DeBrincat och Moritz Seider och gjorde 0–2.

34 sekunder in i tredje perioden nätade Detroits Alex DeBrincat på pass av Patrick Kane och Andrew Copp och ökade ledningen. Till slut kom också 0–4 genom Andrew Copp på pass av Alex DeBrincat och Dylan Larkin efter 18.53.

Detroits Alex DeBrincat stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Montreal med 14–12 och Detroit med 18–12 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Montreal med 5–1.

Tisdag 13 januari möter Montreal Vancouver hemma 01.30 och Detroit möter Carolina hemma 01.00.

Montreal–Detroit 0–4 (0–0, 0–2, 0–2)

NHL, Bell Centre

Andra perioden: 0–1 (24.52) Lucas Raymond (James Van Riemsdyk, Jacob Bernard-Docker), 0–2 (31.43) Dylan Larkin (Alex DeBrincat, Moritz Seider).

Tredje perioden: 0–3 (40.34) Alex DeBrincat (Patrick Kane, Andrew Copp), 0–4 (58.53) Andrew Copp (Alex DeBrincat, Dylan Larkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-0-2

Detroit: 3-1-1

Nästa match:

Montreal: Vancouver Canucks, hemma, 13 januari 01.30

Detroit: Carolina Hurricanes, hemma, 13 januari 01.00