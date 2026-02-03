Stark seger för Detroit i toppmatchen mot Colorado

Detroit segrade – 2–0 mot Colorado

Marco Kasper matchvinnare för Detroit

Seger nummer 33 för Detroit

Det var två topplag som möttes i NHL på tisdagen. Och det slutade med seger för bortalaget Detroit, som besegrade Colorado med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0) i den tidiga seriefinalen.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Colorado är i fortsatt serieledning och Detroit på andra plats. Fem poäng skiljer nu lagen åt.

Inför matchen hade Detroit fyra raka förluster mot just Colorado.

Detroit höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Utah Mammoth nästa för Detroit

Marco Kasper gjorde 1–0 till Detroit efter bara 33 sekunder framspelad av Lucas Raymond och Dylan Larkin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Lucas Raymond stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 31 sekunder kvar att spela assisterad av Dylan Larkin. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

När lagen möttes på lördagen vann Colorado med 5–0.

På torsdag 5 februari 03.00 spelar Colorado hemma mot San Jose och Detroit borta mot Utah Mammoth.

Colorado–Detroit 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (0.33) Marco Kasper (Lucas Raymond, Dylan Larkin).

Tredje perioden: 0–2 (59.29) Lucas Raymond (Dylan Larkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 2-0-3

Detroit: 2-1-2

Nästa match:

Colorado: San Jose Sharks, hemma, 5 februari 03.00

Detroit: Utah Mammoth, borta, 5 februari 03.00