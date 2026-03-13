Stark seger för Dallas i toppmatchen mot Edmonton

Dallas-seger med 7–2 mot Edmonton

Dallas nionde seger på de senaste tio matcherna

Jason Robertson avgjorde för Dallas

Dallas tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Edmonton i NHL på fredagen med 7–2 (3–0, 2–2, 2–0). En stark seger i toppen av tabellen.

Detroit nästa för Dallas

Dallas stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Dallas gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Wyatt Johnston och Jason Robertson.

Edmonton reducerade dock till både 5–1 och 5–2 genom Evan Bouchard och Jason Dickinson i andra perioden.

1.32 in i tredje perioden slog Jamie Benn till återigen framspelad av Jason Robertson och Wyatt Johnston och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 7–2-mål med 1.03 kvar att spela genom Matt Duchene på passning från Colin Blackwell och Esa Lindell. 7–2-målet blev matchens sista.

Jason Robertson gjorde två mål för Dallas och två målgivande passningar, Miro Heiskanen hade tre assists och Wyatt Johnston stod för ett mål och två assists.

Edmontons nya tabellposition är tredje plats i Pacific division medan Dallas är på andra plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Dallas Stars vunnit.

Nästa motstånd för Dallas är Detroit. Lagen möts söndag 15 mars 01.00 i American Airlines Center. Edmonton tar sig an St Louis borta lördag 14 mars 01.00.

Dallas–Edmonton 7–2 (3–0, 2–2, 2–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (1.23) Jamie Benn (Miro Heiskanen, Sam Steel), 2–0 (13.09) Sam Steel (Matt Duchene, Mavrik Bourque), 3–0 (15.11) Jason Robertson.

Andra perioden: 4–0 (25.43) Wyatt Johnston (Jason Robertson, Miro Heiskanen), 5–0 (26.15) Jason Robertson (Wyatt Johnston, Miro Heiskanen), 5–1 (27.53) Evan Bouchard (Kasperi Kapanen, Leon Draisaitl), 5–2 (31.59) Jason Dickinson (Mattias Ekholm, Jack Roslovic).

Tredje perioden: 6–2 (41.32) Jamie Benn (Jason Robertson, Wyatt Johnston), 7–2 (58.57) Matt Duchene (Colin Blackwell, Esa Lindell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-1-0

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Dallas: Detroit Red Wings, hemma, 15 mars 01.00

Edmonton: St Louis Blues, borta, 14 mars 01.00