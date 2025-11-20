Stark seger för Anaheim Ducks i toppmatchen mot Boston

Anaheim Ducks vann med 4–3 mot Boston

Ian Moore avgjorde för Anaheim Ducks

Andra raka segern för Anaheim Ducks

Det var två topplag som möttes i NHL på torsdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Anaheim Ducks, som besegrade Boston med 4–3 (2–1, 1–1, 1–1) i den tidiga seriefinalen.

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Anaheim Ducks är i fortsatt serieledning och Boston på andra plats. I och med Anaheim Ducks seger skiljer det nu tre poäng mellan lagen.

Ian Moore blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 16.14 in i tredje perioden.

Anaheim Ducks har skapat en skön vinnarkänsla i Honda Center. Segern mot Boston betyder att laget har vunnit sex raka matcher på hemmaplan.

Anaheim Ducks–Boston – mål för mål

Anaheim Ducks startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jansen Harkins och Radko Gudas innan Boston svarade och gjorde 2–1 genom Morgan Geekie.

Efter 13.47 i andra perioden slog Ryan Strome till på pass av Mason McTavish och Cutter Gauthier och gjorde 3–1.

Bostons Michael Eyssimont gjorde 3–2 efter 18.27.

7.42 in i tredje perioden nätade Bostons Morgan Geekie återigen på pass av David Pastrnak och Hampus Lindholm och kvitterade.

16.14 in i perioden slog Ian Moore till framspelad av Leo Carlsson och Troy Terry och avgjorde matchen.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Anaheim Ducks med 11–17 och Boston med 15–17 i målskillnad. Det här var Anaheim Ducks sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Bostons femte uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann Anaheim Ducks med 7–5.

Fredag 21 november 04.00 spelar Anaheim Ducks hemma mot Ottawa. Boston möter Los Angeles borta i Crypto.com Arena lördag 22 november 04.30.

Anaheim Ducks–Boston 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (2.31) Jansen Harkins (Ross Johnston, Nikita Nesterenko), 2–0 (6.24) Radko Gudas (Mason McTavish, Beckett Sennecke), 2–1 (14.58) Morgan Geekie (Hampus Lindholm, Pavel Zacha).

Andra perioden: 3–1 (33.47) Ryan Strome (Mason McTavish, Cutter Gauthier), 3–2 (38.27) Michael Eyssimont.

Tredje perioden: 3–3 (47.42) Morgan Geekie (David Pastrnak, Hampus Lindholm), 4–3 (56.14) Ian Moore (Leo Carlsson, Troy Terry).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 2-0-3

Boston: 2-0-3

Nästa match:

Anaheim Ducks: Ottawa Senators, hemma, 21 november

Boston: Los Angeles Kings, borta, 22 november