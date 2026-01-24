Stark defensiv när Vännäs HC U18 vann mot Nälden/Östersund U18

Vännäs HC U18 vann med 4–0 mot Nälden/Östersund U18

Vännäs HC U18:s Lucas Noren tvåmålsskytt

Vincent Dahl Franzén avgjorde för Vännäs HC U18

Fyra egna mål – men inte ett enda för Nälden/Östersund U18. Vännäs HC U18 tog en klar seger hemma mot Nälden/Östersund U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Slutresultatet blev 4–0 (0–0, 1–0, 3–0).

Lucas Noren tvåmålsskytt för Vännäs HC U18

Den första perioden slutade 0–0.

4.03 in i andra perioden gjorde Vännäs HC U18 1–0 genom Vincent Dahl Franzén på passning från Oliver Nilsefur.

Även i tredje perioden var det Vännäs HC U18 som spelade bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom två mål av Lucas Noren och och ett mål var av Emil Holmgren.

Vännäs HC U18:s Hugo Engman hade tre assists.

Det här betyder att Vännäs HC U18 nu ligger på femte plats i tabellen och Nälden/Östersund U18 är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vännäs Div 1 vunnit.

Söndag 25 januari spelar Vännäs HC U18 hemma mot Ånge U18 16.30 och Nälden/Östersund U18 mot Tegs SK U18 borta 15.45 i Visionite Arena.

Vännäs HC U18–Nälden/Östersund U18 4–0 (0–0, 1–0, 3–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Vännäs Ishall

Andra perioden: 1–0 (24.03) Vincent Dahl Franzén (Oliver Nilsefur).

Tredje perioden: 2–0 (46.42) Lucas Noren (Filip Nygren, Hugo Engman), 3–0 (49.57) Lucas Noren (Filip Nygren, Hugo Engman), 4–0 (56.43) Emil Holmgren (Hugo Engman).

Nästa match:

Vännäs HC U18: Ånge IK, hemma, 25 januari 16.30

Nälden/Östersund U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 25 januari 15.45