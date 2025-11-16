Stark defensiv när Halmstad vann mot Grums i målsnål match
- Halmstad vann med 2–0 mot Grums
- Halmstads fjärde seger på de senaste fem matcherna
- William Gustafsson matchvinnare för Halmstad
Halmstad höll nollan när laget vann på bortaplan mot Grums i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–0, 0–1).
Segern var Halmstads fjärde på de senaste fem matcherna.
Västervik nästa för Halmstad
William Gustafsson gjorde 1–0 till Halmstad efter bara 1.50 på pass av Albin Blomberg och Alexander Klarin.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 14.13 in i tredje perioden nätade Halmstads Alexander Artursson på pass av Hampus Johansson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Den 1 februari möts lagen återigen, då i Halmstad Arena.
Grums tar sig an Mjölby i nästa match borta söndag 23 november 16.00. Halmstad möter Västervik hemma fredag 21 november 19.00.
Grums–Halmstad 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)
Hockeyettan södra, Billerudhallen
Första perioden: 0–1 (1.50) William Gustafsson (Albin Blomberg, Alexander Klarin).
Tredje perioden: 0–2 (54.13) Alexander Artursson (Hampus Johansson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Grums: 0-1-4
Halmstad: 4-1-0
Nästa match:
Grums: Mjölby HC, borta, 23 november
Halmstad: Västerviks IK, hemma, 21 november
