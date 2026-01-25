Stabil seger för Vännäs HC U18 – höll nollan mot Ånge U18

Vännäs HC U18-seger med 2–0 mot Ånge U18

Filip Nygren avgjorde för Vännäs HC U18

Andra raka segern för Vännäs HC U18

Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. Vännäs HC U18 vann på hemmaplan mot Ånge U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Den målsnåla matchen slutade 2–0 (1–0, 1–0, 0–0).

Vännäs HC U18–Ånge U18 – mål för mål

Vännäs HC U18 tog ledningen efter 18.48 genom Filip Nygren efter förarbete från Oliver Nilsefur.

Efter 1.20 i andra perioden nätade Hugo Engman framspelad av Lucas Noren och Leon Torneus och gjorde 2–0.

Tredje perioden blev mållös och Vännäs HC U18 höll i sin 2–0-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att Vännäs HC U18 nu ligger på tredje plats i tabellen. Ånge U18 är på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vännäs Div 1 vunnit.

I nästa match möter Vännäs HC U18 Sollefteå U18 borta på lördag 31 januari 15.00. Ånge U18 möter Njurunda U18 onsdag 28 januari 19.30 borta.

Vännäs HC U18–Ånge U18 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (18.48) Filip Nygren (Oliver Nilsefur).

Andra perioden: 2–0 (21.20) Hugo Engman (Lucas Noren, Leon Torneus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 3-0-2

Ånge U18: 1-0-4

Nästa match:

Vännäs HC U18: Sollefteå HK, borta, 31 januari 15.00

Ånge U18: Njurunda SK, borta, 28 januari 19.30