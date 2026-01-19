Stabil seger för Sunderby SK U18 – som nollade Clemensnäs HC U18

Seger för Sunderby SK U18 med 4–0 mot Clemensnäs HC U18

Jacob Forsström tvåmålsskytt för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 nu sjätte, Clemensnäs HC U18 på sjunde plats

Sunderby SK U18 höll nollan och vann på hemmaplan mot Clemensnäs HC U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Jacob Forsström med två mål för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 tog ledningen efter 12.56 genom Jacob Forsström framspelad av Walter Tuomivaara.

Efter 18.49 i andra perioden slog William Lidhammar till på pass av Elliot Rannestam och Douglas Vikman Lund och gjorde 2–0. Jacob Forsström gjorde dessutom 3–0 efter 19.19 framspelad av Isak Olofsson och Edvin Jonsson.

Sunderby SK U18 gjorde också 4–0 genom Walter Tuomivaara efter förarbete av Elliot Rannestam och William Lidhammar efter 5.56 i tredje perioden.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Clemensnäs HC U18 är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sunderby SK div 1 vunnit.

I nästa match möter Sunderby SK U18 Brooklyn Tigers UHF U18 hemma på torsdag 22 januari 19.30. Clemensnäs HC U18 möter Kalix U18 fredag 23 januari 19.15 hemma.

Sunderby SK U18–Clemensnäs HC U18 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (12.56) Jacob Forsström (Walter Tuomivaara).

Andra perioden: 2–0 (38.49) William Lidhammar (Elliot Rannestam, Douglas Vikman Lund), 3–0 (39.19) Jacob Forsström (Isak Olofsson, Edvin Jonsson).

Tredje perioden: 4–0 (45.56) Walter Tuomivaara (Elliot Rannestam, William Lidhammar).

Nästa match:

Sunderby SK U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 22 januari 19.30

Clemensnäs HC U18: Kalix HC, hemma, 23 januari 19.15