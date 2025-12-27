Stabil seger för Oskarshamn – höll nollan mot Vimmerby

Seger för Oskarshamn med 4–0 mot Vimmerby

Herman Träff avgjorde för Oskarshamn

Fjärde raka förlusten för Vimmerby

Oskarshamn vann på hemmaplan mot Vimmerby i hockeyallsvenskan. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Resultatet innebär att Vimmerby nu har fyra förluster i rad.

Oskarshamn–Vimmerby – mål för mål

Herman Träff gav Oskarshamn ledningen efter 16.49 på pass av Viggo Nordlund och Ludvig Markman.

Efter 1.45 i andra perioden nätade Herman Hansson framspelad av Melker Eriksson och gjorde 2–0.

Herman Hansson gjorde dessutom 3–0 efter 14.37 på pass av Hugo Jonasson och Kevin Karlsson.

Herman Träff gjorde också 4–0 efter pass från Kevin Karlsson efter 19.04 i tredje perioden.

Oskarshamn har två segrar och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vimmerby har en vinst och fyra förluster och 4–14 i målskillnad.

I nästa match möter Oskarshamn SSK borta och Vimmerby möter Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas måndag 29 december 19.00.

Oskarshamn–Vimmerby 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (16.49) Herman Träff (Viggo Nordlund, Ludvig Markman).

Andra perioden: 2–0 (21.45) Herman Hansson (Melker Eriksson), 3–0 (34.37) Herman Hansson (Hugo Jonasson, Kevin Karlsson).

Tredje perioden: 4–0 (59.04) Herman Träff (Kevin Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-1-2

Vimmerby: 1-0-4

Nästa match:

Oskarshamn: Södertälje SK, borta, 29 december 19.00

Vimmerby: IF Troja-Ljungby, hemma, 29 december 19.00