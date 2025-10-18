Stabil seger för Örebro Hockey – som nollade Luleå
- Örebro Hockey segrade – 3–0 mot Luleå
- Patrik Puistola matchvinnare för Örebro Hockey
- Andra raka segern för Örebro Hockey
Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Örebro Hockey vann på hemmaplan mot Luleå i SHL. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (2–0, 1–0, 0–0).
Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Örebro Hockey.
Djurgården nästa för Örebro Hockey
Örebro Hockey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter. Efter 18.17 i andra perioden gjorde Teemu Turunen också 3–0 framspelad av Gustav Backström och Kalle Kossila. Tredje perioden blev mållös och Örebro Hockey höll i sin 3–0-ledning och vann.
Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Örebro Hockey med 16–13 och Luleå med 15–12 i målskillnad.
På torsdag 23 oktober 19.00 spelar Örebro Hockey borta mot Djurgården och Luleå hemma mot Linköping.
Örebro Hockey–Luleå 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)
SHL, Behrn Arena
Första perioden: 1–0 (6.40) Patrik Puistola (Sean Malone), 2–0 (9.36) Egor Polin (Noah Steen).
Andra perioden: 3–0 (38.17) Teemu Turunen (Gustav Backström, Kalle Kossila).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Örebro Hockey: 3-0-2
Luleå: 3-0-2
Nästa match:
Örebro Hockey: Djurgårdens IF, borta, 23 oktober
Luleå: Linköping HC, hemma, 23 oktober
