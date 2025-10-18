Stabil seger för Örebro Hockey – som nollade Luleå

Örebro Hockey segrade – 3–0 mot Luleå

Patrik Puistola matchvinnare för Örebro Hockey

Andra raka segern för Örebro Hockey

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Örebro Hockey vann på hemmaplan mot Luleå i SHL. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (2–0, 1–0, 0–0).

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Örebro Hockey.

Djurgården nästa för Örebro Hockey

Örebro Hockey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter. Efter 18.17 i andra perioden gjorde Teemu Turunen också 3–0 framspelad av Gustav Backström och Kalle Kossila. Tredje perioden blev mållös och Örebro Hockey höll i sin 3–0-ledning och vann.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Örebro Hockey med 16–13 och Luleå med 15–12 i målskillnad.

På torsdag 23 oktober 19.00 spelar Örebro Hockey borta mot Djurgården och Luleå hemma mot Linköping.

Örebro Hockey–Luleå 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (6.40) Patrik Puistola (Sean Malone), 2–0 (9.36) Egor Polin (Noah Steen).

Andra perioden: 3–0 (38.17) Teemu Turunen (Gustav Backström, Kalle Kossila).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 3-0-2

Luleå: 3-0-2

Nästa match:

Örebro Hockey: Djurgårdens IF, borta, 23 oktober

Luleå: Linköping HC, hemma, 23 oktober