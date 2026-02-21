Stabil seger för Leksand – höll nollan mot Modo Hockey U18

Leksand segrade – 3–0 mot Modo Hockey U18

Loui Karlsson tvåmålsskytt för Leksand

Isak Leino matchvinnare för Leksand

Leksand höll nollan när laget vann på bortaplan mot Modo Hockey U18 i U18 Nationell norra. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–0, 0–2).

Därmed har Leksand fyra raka segrar på bortaplan.

Loui Karlsson med två mål för Leksand

Leksand tog ledningen efter 15.15 genom Isak Leino efter förarbete från Lukas Lissel.

Andra perioden blev mållös.

4.24 in i tredje perioden nätade Leksands Loui Karlsson på pass av Noel Nord och Kalle Almqvist och ökade ledningen. Till slut kom också 0–3 genom Loui Karlsson framspelad av Leonard Torgner och Noel Nord efter 7.46.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Modo Hockey U18 med 16–13 och Leksand med 13–11 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Modo med 7–4.

I nästa match möter Modo Hockey U18 Mora hemma och Leksand möter Björklöven U18 borta. Båda matcherna spelas söndag 22 februari 12.00.

Modo Hockey U18–Leksand 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

U18 Nationell norra, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (15.15) Isak Leino (Lukas Lissel).

Tredje perioden: 0–2 (44.24) Loui Karlsson (Noel Nord, Kalle Almqvist), 0–3 (47.46) Loui Karlsson (Leonard Torgner, Noel Nord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 3-1-1

Leksand: 3-1-1

Nästa match:

Modo Hockey U18: Mora IK, hemma, 22 februari 12.00

Leksand: IF Björklöven, borta, 22 februari 12.00