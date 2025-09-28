Stabil seger för Frölunda – höll nollan mot HV 71

Frölunda vann med 5–0 mot HV 71

Frölundas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Olle Zetterstedt tvåmålsskytt för Frölunda

Frölunda vann på hemmaplan mot HV 71 i U18 regional syd herr. Laget gjorde en stark insats, och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 5–0 (0–0, 3–0, 2–0).

Segern var Frölundas fjärde på de senaste fem matcherna.

Olle Zetterstedt tvåmålsskytt för Frölunda

Den första perioden slutade 0–0. Frölunda stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.50. Frölunda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Elton Mildaeus och Charlie Kalldin.

Olle Zetterstedt gjorde två mål för Frölunda och ett målgivande pass, Elton Mildaeus stod för ett mål och två assists och Wiggo Forsberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Efter fem matcher har Frölunda nu 13 poäng och HV 71 har nio poäng.

Nästa motstånd för Frölunda är Växjö. Lagen möts torsdag 2 oktober 19.00 i Växjö Ishall. HV 71 tar sig an Linköping hemma onsdag 1 oktober 19.00.

Frölunda–HV 71 5–0 (0–0, 3–0, 2–0)

U18 regional syd herr, Frölundaborg

Andra perioden: 1–0 (27.31) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Axel Järnstedt), 2–0 (29.10) Olle Zetterstedt (Axel Järnstedt, Elton Mildaeus), 3–0 (35.21) Wiggo Forsberg (Elton Mildaeus, Olle Zetterstedt).

Tredje perioden: 4–0 (41.32) Charlie Kalldin (Gustav Gäbel, Måns Köster), 5–0 (59.07) Elton Mildaeus (Wiggo Forsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-1-0

HV 71: 3-1-1

Nästa match:

Frölunda: Växjö Lakers HC, borta, 2 oktober

HV 71: Linköpings HC, hemma, 1 oktober