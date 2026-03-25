St Louis tog revansch – 3–0 mot Washington

St Louis vann med 3–0 mot Washington

Jimmy Snuggerud matchvinnare för St Louis

Andra raka segern för St Louis

Det blev 3–0 (0–0, 1–0, 2–0) till St Louis när laget mötte Washington på onsdagen i NHL. Med det tog hemmalaget St Louis en skön revansch, då Washington vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–1.

Det här var sjunde gången den här säsongen som St Louis höll nollan.

St Louis–Washington – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

2.39 in i andra perioden spräckte St Louis nollan genom Jimmy Snuggerud efter förarbete från Logan Mailloux och Philip Broberg.

14.52 in i tredje perioden nätade St Louis Otto Stenberg framspelad av Dalibor Dvorsky och Jonatan Berggren och ökade ledningen. St Louis gjorde också 3–0 genom Jordan Kyrou efter 19.19.

Det här betyder att St Louis är kvar på sjunde plats i Central division och Washington stannar på sjätte plats, i Metropolitan division.

St Louis tar sig an San Jose i nästa match hemma fredag 27 mars 01.00. Washington möter samma dag 02.00 Utah Mammoth borta.

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 1–0 (22.39) Jimmy Snuggerud (Logan Mailloux, Philip Broberg).

Tredje perioden: 2–0 (54.52) Otto Stenberg (Dalibor Dvorsky, Jonatan Berggren), 3–0 (59.19) Jordan Kyrou.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-1-1

Washington: 2-2-1

Nästa match:

St Louis: San Jose Sharks, hemma, 27 mars 01.00

Washington: Utah Mammoth, borta, 27 mars 02.00